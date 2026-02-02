快訊

新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍。圖／民眾提供
新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍。圖／民眾提供

新竹市「駿迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍，隊伍一路延伸，不少民眾扶老攜幼、耐心等候，現場年味濃厚、氣氛熱絡，展現市長高虹安的高人氣。

市府指出，今年春聯以「駿馬迎福」為主題，結合駿馬奔馳意象與吉祥祝福文字，象徵新年馬到成功、福氣臨門，也呼應城市持續向前、充滿動能的期待，吸引不少民眾一早前來排隊索取。

值得注意的是，現場明顯感受到高虹安的高人氣，不少排隊民眾主動談及對市政表現的肯定。現場陳姓男子說，看到高虹安回到工作崗位、持續推動市政，讓人感到安心，因此特地前來參與活動、為新的一年討個好彩頭。

有民眾分享，每年都會索取新竹市春聯，除了設計喜氣，也別具紀念意義，今年「駿馬迎福」寓意正向，貼在家中更增添過年氛圍。

「駿馬迎福」春聯數量有限，將於指定地點發送至送完為止，不少民眾也互相提醒把握時間前往索取，為新年迎接滿滿好運。

新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍。圖／民眾提供
新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍。圖／民眾提供

春聯 高虹安 新竹

新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年

新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍，隊伍一路延伸，不少民眾扶老攜...

廣角鏡／桃園復興北橫 粉色浪漫迷人

桃園復興區北橫沿線櫻花陸續盛開，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等，桃園市政府參考歷年花況...

竹市今年持續推動自費疫苗補助 符合資格最高補助2千元

新竹市政府自2024年11月始宣布推動自費疫苗補助服務，設籍竹市之0到6歲幼兒及50歲以上市民，自費接種口服輪狀病毒疫苗...

粉色浪漫來襲！桃園復興北橫「櫻花散步地圖」花期快看

隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季，桃園復興區北橫櫻花季即將開始，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻...

竹東親愛愛樂音樂巷「大用食光」飄咖哩香 春節全區營運不停歇

位於新竹縣竹東火車站旁的「親愛愛樂音樂巷」從2月3日起至2月22日，開放由孩子與師長共同打造的「大用食光」特色咖哩餐廳。...

白沙屯媽祖進香明天擲筊擇日 萬眾期待今年會有什麼驚奇

國內宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今去年進香，創下人數及首度進入南投縣歷史紀錄，今年進香擇日將於明天下午1點筊筶（...

