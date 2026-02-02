新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年

新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍，隊伍一路延伸，不少民眾扶老攜幼、耐心等候，現場年味濃厚、氣氛熱絡，展現市長高虹安的高人氣。

市府指出，今年春聯以「駿馬迎福」為主題，結合駿馬奔馳意象與吉祥祝福文字，象徵新年馬到成功、福氣臨門，也呼應城市持續向前、充滿動能的期待，吸引不少民眾一早前來排隊索取。

值得注意的是，現場明顯感受到高虹安的高人氣，不少排隊民眾主動談及對市政表現的肯定。現場陳姓男子說，看到高虹安回到工作崗位、持續推動市政，讓人感到安心，因此特地前來參與活動、為新的一年討個好彩頭。

有民眾分享，每年都會索取新竹市春聯，除了設計喜氣，也別具紀念意義，今年「駿馬迎福」寓意正向，貼在家中更增添過年氛圍。