聽新聞
0:00 / 0:00
新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年
新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍，隊伍一路延伸，不少民眾扶老攜幼、耐心等候，現場年味濃厚、氣氛熱絡，展現市長高虹安的高人氣。
市府指出，今年春聯以「駿馬迎福」為主題，結合駿馬奔馳意象與吉祥祝福文字，象徵新年馬到成功、福氣臨門，也呼應城市持續向前、充滿動能的期待，吸引不少民眾一早前來排隊索取。
值得注意的是，現場明顯感受到高虹安的高人氣，不少排隊民眾主動談及對市政表現的肯定。現場陳姓男子說，看到高虹安回到工作崗位、持續推動市政，讓人感到安心，因此特地前來參與活動、為新的一年討個好彩頭。
有民眾分享，每年都會索取新竹市春聯，除了設計喜氣，也別具紀念意義，今年「駿馬迎福」寓意正向，貼在家中更增添過年氛圍。
「駿馬迎福」春聯數量有限，將於指定地點發送至送完為止，不少民眾也互相提醒把握時間前往索取，為新年迎接滿滿好運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言