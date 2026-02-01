「馬尼多多」最夯！林志潔邀書法老師揮毫與市民共享年味

陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處，今天舉辦「寫春聯、發紅包」迎春活動，邀請書法老師現場揮毫，與市民一同迎接新春、傳遞節慶祝福。

今天一早還不到9點半，服務處外便排滿鄉親等候，發放新鈔100元紅包50個瞬間被領完，排隊的小朋友們眼見沒有紅包，有點失望，林志潔又火速加碼10個紅包，讓排隊的小朋友們領到新鈔紅包，小朋友們都很開心。