「馬尼多多」最夯！林志潔邀書法老師揮毫與市民共享年味

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
林志潔火速加碼10個紅包，讓排隊的小朋友們領到新鈔紅包，小朋友們都很開心。圖／林志潔提供
林志潔火速加碼10個紅包，讓排隊的小朋友們領到新鈔紅包，小朋友們都很開心。圖／林志潔提供

陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處，今天舉辦「寫春聯、發紅包」迎春活動，邀請書法老師現場揮毫，與市民一同迎接新春、傳遞節慶祝福。

今天一早還不到9點半，服務處外便排滿鄉親等候，發放新鈔100元紅包50個瞬間被領完，排隊的小朋友們眼見沒有紅包，有點失望，林志潔又火速加碼10個紅包，讓排隊的小朋友們領到新鈔紅包，小朋友們都很開心。

新竹今天的天氣寒冷，但民眾們不減熱情，現場擠滿人潮，等候大師揮毫。2位書法老師現場揮毫，還應民眾要求客製化春聯，熱鬧滾滾，今年最受歡迎的春聯賀詞為「馬尼多多」。林志潔表示，服務處對面就是大菜市場，歡迎民眾領到紅包可以前往市場購物，祝福大家新春如意平安，健康富足。

陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處，今天舉辦「寫春聯、發紅包」迎春活動。圖／林志潔提供
陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處，今天舉辦「寫春聯、發紅包」迎春活動。圖／林志潔提供

紅包 朋友 林志潔

