「馬尼多多」最夯！林志潔邀書法老師揮毫與市民共享年味
陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處，今天舉辦「寫春聯、發紅包」迎春活動，邀請書法老師現場揮毫，與市民一同迎接新春、傳遞節慶祝福。
今天一早還不到9點半，服務處外便排滿鄉親等候，發放新鈔100元紅包50個瞬間被領完，排隊的小朋友們眼見沒有紅包，有點失望，林志潔又火速加碼10個紅包，讓排隊的小朋友們領到新鈔紅包，小朋友們都很開心。
新竹今天的天氣寒冷，但民眾們不減熱情，現場擠滿人潮，等候大師揮毫。2位書法老師現場揮毫，還應民眾要求客製化春聯，熱鬧滾滾，今年最受歡迎的春聯賀詞為「馬尼多多」。林志潔表示，服務處對面就是大菜市場，歡迎民眾領到紅包可以前往市場購物，祝福大家新春如意平安，健康富足。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言