竹市今年持續推動自費疫苗補助 符合資格最高補助2千元

新竹市政府自2024年11月始宣布推動自費疫苗補助服務，設籍竹市之0到6歲幼兒及50歲以上市民，自費接種口服輪狀病毒疫苗、腸病毒疫苗及帶狀疱疹疫苗，接種後6個月內可申請每人一次性2千元補助，新竹市府今天表示，自今年起市府持續提供相關補助並優化流程，守護市民健康。

市長高虹安指出，自推動疫苗補助以來，截至目前為止已嘉惠逾5500名市民。為提升便民服務，市府已於去年8月全面啟用「線上申辦平台」，讓市民免出門即可完成申請，大幅縮短行政流程與奔波時間。

高虹安強調，推動疫苗補助政策不僅實質減輕市民經濟負擔，更是建構「老幼共好、健康安心」城市的重要防護網，今年補助持續推動且擴大補助人數，預計將有6千位市民朋友受惠。未來市府將持續透過科技導入服務優化，落實照顧市民健康的承諾，實現健康友善「安居科技城」。

衛生局長陳厚全表示，疫苗補助歷年申請人數顯著成長，顯示市民自我健康防護意識提升，目前補助疫苗包括0到6歲幼兒的口服輪狀病毒疫苗、腸病毒疫苗及50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗，透過補助降低民眾自費負擔，鼓勵高風險族群及早接種，提升保護力。