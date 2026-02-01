快訊

粉色浪漫來襲！桃園復興北橫「櫻花散步地圖」花期快看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園復興區北橫櫻花季即將開始，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等。圖／桃園市觀旅局提供
桃園復興區北橫櫻花季即將開始，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等。圖／桃園市觀旅局提供

隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季，桃園復興區北橫櫻花季即將開始，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等，粉色浪漫從1月下旬至3月下旬皆能觀賞。桃園市政府今年參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，民眾可沿著台七線進入桃園復興區欣賞櫻花秘境。

桃園市觀旅局指出，台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，這兩種櫻花品種預估在1月底陸續綻放，預期2月初會盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季提前暖身

北橫的2月上旬至3月下旬非常熱鬧，包含復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等預估2月上旬迎來盛開期，緊接著2月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

觀旅局局長陳靜芳指出，從1月下旬開始到3月底桃園復興區北橫櫻吹雪盛開無間斷，預計前往桃園市復興區巴陵地區一帶賞花的民眾，市府團隊參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載，欲知道最新花況，可關注「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專，自今起將每周更新最新櫻花花況資訊。

桃園復興區北橫櫻花季即將開始，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等。圖／桃園市觀旅局提供
桃園復興區北橫櫻花季即將開始，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府今年參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府今年參考歷年花況資訊,推出「2026北橫櫻花散步地圖」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園復興區北橫櫻花季即將開始，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等。圖／桃園市觀旅局提供
桃園復興區北橫櫻花季即將開始，品種包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等。圖／桃園市觀旅局提供

櫻花季 桃園 北橫

