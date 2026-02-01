竹東親愛愛樂音樂巷「大用食光」飄咖哩香 春節全區營運不停歇
位於新竹縣竹東火車站旁的「親愛愛樂音樂巷」從2月3日起至2月22日，開放由孩子與師長共同打造的「大用食光」特色咖哩餐廳。餐點主打特色咖哩套餐，選用當季盛產蔬果入菜，融合土地與節令的味道，過年時期還有不定時快閃音樂演出，歡迎散步探索拍美照。
親愛愛樂是一個陪伴原鄉孩子成長的音樂團體，從2008年在南投仁愛鄉起步，至今已培育上百位原住民青年走進音樂專業領域。如今，這些曾經學琴的孩子，回到音樂巷擔任演出者、廚師、導覽員，用音樂與行動回饋土地。
其中，由孩子與師長共同打造的「大用食光」特色咖哩餐廳。這間由22.8公噸的工地回收建材與台鐵退役枕木打造而成的空間，不僅保留了百年老桁架的歷史溫度，也凝聚了從小在親愛愛樂長大的原民孩子的記憶與夢想。
親愛愛樂表示，平日需預約才能入座的的大用食光餐廳，這次從2月3日起至2月22日免預約，可隨時前來用餐，特別是在春節假期，從除夕到初五不停歇，不定時快閃音樂演出，大用食光免預約開放，園區內的咖啡廳、便利店、藝廊營運正常、歡迎散步探索拍美照。
音樂巷園區內包括隱身樹藝廊、大用食光餐廳、黃燜雞、親愛的24軌音樂裝置藝術，還有全台灣最美的Lil便利商店，都在春節期間照常營業、天天不打烊！可以享受孩子們動手料理的菜色豐盛，溫馨又實在，歡迎到此跟樂團的孩子們相聚，一起共享新年美味。
