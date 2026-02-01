快訊

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

竹東親愛愛樂音樂巷「大用食光」飄咖哩香 春節全區營運不停歇

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
餐點主打特色咖哩套餐，選用當季盛產蔬果入菜，融合土地與節令的味道。記者郭政芬／攝影
餐點主打特色咖哩套餐，選用當季盛產蔬果入菜，融合土地與節令的味道。記者郭政芬／攝影

位於新竹縣竹東火車站旁的「親愛愛樂音樂巷」從2月3日起至2月22日，開放由孩子與師長共同打造的「大用食光」特色咖哩餐廳。餐點主打特色咖哩套餐，選用當季盛產蔬果入菜，融合土地與節令的味道，過年時期還有不定時快閃音樂演出，歡迎散步探索拍美照。

親愛愛樂是一個陪伴原鄉孩子成長的音樂團體，從2008年在南投仁愛鄉起步，至今已培育上百位原住民青年走進音樂專業領域。如今，這些曾經學琴的孩子，回到音樂巷擔任演出者、廚師、導覽員，用音樂與行動回饋土地。

其中，由孩子與師長共同打造的「大用食光」特色咖哩餐廳。這間由22.8公噸的工地回收建材與台鐵退役枕木打造而成的空間，不僅保留了百年老桁架的歷史溫度，也凝聚了從小在親愛愛樂長大的原民孩子的記憶與夢想。

親愛愛樂表示，平日需預約才能入座的的大用食光餐廳，這次從2月3日起至2月22日免預約，可隨時前來用餐，特別是在春節假期，從除夕到初五不停歇，不定時快閃音樂演出，大用食光免預約開放，園區內的咖啡廳、便利店、藝廊營運正常、歡迎散步探索拍美照。

音樂巷園區內包括隱身樹藝廊、大用食光餐廳、黃燜雞、親愛的24軌音樂裝置藝術，還有全台灣最美的Lil便利商店，都在春節期間照常營業、天天不打烊！可以享受孩子們動手料理的菜色豐盛，溫馨又實在，歡迎到此跟樂團的孩子們相聚，一起共享新年美味。

「大用食光」特色咖哩餐廳空間具有藝文氣息。記者郭政芬／攝影
「大用食光」特色咖哩餐廳空間具有藝文氣息。記者郭政芬／攝影
「大用食光」特色咖哩餐廳內擺了許多小提琴。記者郭政芬／攝影
「大用食光」特色咖哩餐廳內擺了許多小提琴。記者郭政芬／攝影
「大用食光」特色咖哩餐廳位於竹東火車站旁，可在此看到火車經過。記者郭政芬／攝影
「大用食光」特色咖哩餐廳位於竹東火車站旁，可在此看到火車經過。記者郭政芬／攝影
這間由22.8公噸的工地回收建材與台鐵退役枕木打造而成的空間。圖／親愛愛樂提供
這間由22.8公噸的工地回收建材與台鐵退役枕木打造而成的空間。圖／親愛愛樂提供
在春節假期，從除夕到初五不停歇，不定時快閃音樂演出，大用食光免預約開放，園區內的咖啡廳、便利店、藝廊營運正常、歡迎散步探索拍美照。記者郭政芬／攝影
在春節假期，從除夕到初五不停歇，不定時快閃音樂演出，大用食光免預約開放，園區內的咖啡廳、便利店、藝廊營運正常、歡迎散步探索拍美照。記者郭政芬／攝影

音樂 餐廳 咖哩

延伸閱讀

春節醫療服務 苗栗6家急診、3家兒科急診不打烊

春節倒垃圾別撲空！台東115年清運時間出爐

北市大安區爆25年首起漢他死亡案例 醫曝死亡率…春節掃除先做2事

春節基隆看醫需求看這裡 基隆長庚、部基開呼吸道傳染病門診

相關新聞

竹東親愛愛樂音樂巷「大用食光」飄咖哩香 春節全區營運不停歇

位於新竹縣竹東火車站旁的「親愛愛樂音樂巷」從2月3日起至2月22日，開放由孩子與師長共同打造的「大用食光」特色咖哩餐廳。...

白沙屯媽祖進香明天擲筊擇日 萬眾期待今年會有什麼驚奇

國內宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今去年進香，創下人數及首度進入南投縣歷史紀錄，今年進香擇日將於明天下午1點筊筶（...

新竹縣今年推高齡友善假牙補助 最高6萬元助長者重建咀嚼功能

新竹縣政府衛生局於今年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，協助缺牙長者重建口腔功能、改善營養攝取，並減輕長者及...

大霸尖山九九山莊將改建 容宿量縮減

攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊3月30日起進行整體改善工程，預計2028年底完工，施工時間雖持續提供服務，但住宿從15...

9人座「桃小巴」運量不足 尖峰擠不上車 市府調整

桃園市因應公車客運司機荒，近年推動9人座「桃小巴」取代傳統大客車，行駛偏鄉公車路線，但乘客批評公車變小、等更久，通勤尖峰...

小畫家魔改弄出來？桃園市青年局大樓整建 新面貌掀議論

桃園市政府青年事務局現址原本為縣府時期的中壢市民代表會，因建築老舊出現磁磚剝落等問題，去年10月完成整修後，建築外觀顏色...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。