白沙屯媽祖進香明天擲筊擇日 萬眾期待今年會有什麼驚奇

國內宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今去年進香，創下人數及首度進入南投縣歷史紀錄，今年進香擇日將於明天下午1點筊筶（跋杯）擇日程，也備受期待，廟方官方臉書將會直播。

白沙屯媽祖今年進香，廟方1月31日連續3天在拱天宮前擺設香案，祈求擲筊擇日圓滿順利，明天下午1點筊筶，以3個聖筊決定進香放頭旗、登轎、起駕、到北港、進火、回宮，及開爐日程，至於進香報名，廟方原則會於活動前30天開放，將會另行公告。

白沙屯媽祖進香徒步到雲林縣北港朝天宮，來回300多公里，期程擲筊向媽祖請示，路線由媽祖指引，過去日程6至12天，全憑白沙屯媽聖意決定，充滿獨特及不確定，近年來神轎更被網友冠上「粉紅超跑」的響亮名聲，報名隨香人數年年創新高，去年高達32萬9118人。

進香路線過去主要以苗栗、台中、彰化、雲林縣的海線地區為主，去年回程首度進南投縣，也開創新的里程碑，信眾至今津津樂道，明天擇定的進香日程，及今年的路線，信眾都在期待會有什麼驚奇。