新竹縣今年推高齡友善假牙補助 最高6萬元助長者重建咀嚼功能

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府衛生局於今年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」。圖／縣府提供

新竹縣政府衛生局於今年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，協助缺牙長者重建口腔功能、改善營養攝取，並減輕長者及家庭的經濟負擔。補助內容包含口腔篩檢、口腔檢查評估及全口活動假牙裝置等服務，符合資格者最高可獲6萬假牙補助，期望讓更多長者能安心享受進食與生活品質。

新竹縣長楊文科表示，補助對象為2025年1月1日前設籍新竹縣、年滿65歲、上顎及下顎自然牙合計6顆(含)以下之長者，並須符合以下任一福利身份條件：已領有新竹縣敬老福利津貼、符合敬老禮金之資產與居住條件，或已領有老年農民福利津貼，每位長者終身限申請一次，請符合資格者儘早提出申請。

衛生局指出，本計畫提供約30名全口活動假牙補助名額，另有300名口腔篩檢與30名口腔檢查評估補助名額。補助基準包含：口腔篩檢補助健保掛號費100元、口腔檢查評估補助1000元，全口活動假牙補助4萬元、上顎或下顎活動床金屬骨架配件，每床補助5000元、上顎或下顎柱台齒配件，每單顎補助不超過5000元。

為便利長者申請，民眾可攜帶身分證、印章及最新戶籍資料等文件，由衛生局協助進行資格查詢，並核發申請表。符合資格者可至合約牙醫醫療院所接受口腔評估，由院所提出術前診治計畫及照片送至衛生局審查小組。審查通過後，即可開始製作假牙；完工後由合約牙醫醫療院所檢附相關文件向衛生局申請撥款。

衛生局長殷東成強調，口腔健康是銀髮族維持營養、減少衰弱的重要因素，透過補助期望協助長者改善咀嚼能力，增強飲食多樣性與生活自理能力。相關申請資訊可洽衛生局官方網站查詢或各合約牙醫醫療院所，歡迎長者及家屬多加利用，衛生局服務專線電話（03）551-9065。

