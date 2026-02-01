大霸尖山九九山莊將改建 容宿量縮減

攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊3月30日起進行整體改善工程，預計2028年底完工，施工時間雖持續提供服務，但住宿從150床減至70床，雪霸國家公園管理處提醒山友留意相關訊息，提前做好行程規畫。

雪霸園區管理處長林文和表示，九九山莊位於海拔約2700公尺山區，由農業部林業及自然保育署新竹分署管理，但山友住宿床位由雪管處控管。九九山莊由數幢山屋組成，山莊有舊有的索道可運輸建材，屆時整修索道即可使用，山屋逐棟拆除重建，因此仍可維持部分山友住宿需求，不必使用營帳。

山莊原本最多可容納150名山友住宿，但配合新竹分署辦理改善工程，人數將減至70人，外籍人士優惠提前預約與專案申請規定也略有調整，優先名額從24人減為10人。

雪管處表示，整體改善工程預計需要2年9個月，雖然施工期間仍可提供山友住宿申請，但容宿量將依新竹分署工程實際執行進度調整，必要時縮短或延長，屆時將另行公布。工程期間將視進度彈性調整住宿及用餐使用空間與地點，請山友配合新竹分署現場規畫及工作人員指引。

雪管處呼籲，請山友珍惜山區有限資源，工程期間配合各項住宿與動線安排，大家規畫行程時務必留意名額變動，提早完成入園申請，共同維護良好的登山環境。