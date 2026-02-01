9人座「桃小巴」運量不足 尖峰擠不上車 市府調整

桃園市因應公車客運司機荒，近年推動9人座「桃小巴」取代傳統大客車，行駛偏鄉公車路線，但乘客批評公車變小、等更久，通勤尖峰運量不足，復興山區因冬季花期遊客增多，甚至擠不上車。桃園市交通局表示，部分地區已加開班次或提高運量，將視情況再調整。

桃園2024年7月推出「桃小巴」，已有36條路線，服務範圍遍及桃園、八德、大園、觀音、新屋、大溪和復興等地，本月再增10條路線，但現有的免費公車從64條減至58條。「桃小巴」多行駛偏鄉冷門路線，但部分時段供不應求。

復興山區最近梅花盛開，上山賞花遊客絡繹不絕，但「桃小巴」每班次只能載8名乘客，民眾抱怨「座位不多、班次又少」，等車花了不少時間，開心出門卻敗興而歸。

桃園市議員陳睿生指出，新屋地區近期人口增加，從新屋區公所經過嶺重劃區、中壢青埔往林口長庚路線，也常有乘客搭不上車，建議比照富岡火車站到新屋高中路線調整運量。

桃園市區公車因為新增「桃小巴」路線與啟用中路微型轉運站，市府調整公車路線，不少乘客直呼「受不了」。王姓乘客平日搭220、220A路公車通勤，原本到站後走路不到10分鐘就到公司，但新轉運站啟用後，站點配合路線拉長遷移，現在至少要走20分鐘。

議員謝美英接獲陳情，703路公車常無預警從大巴改中巴，該路線經過國道，沒座位根本上不了車，甚至會臨時取消班次，讓通勤族無所適從，詢問客運業者，竟要求乘客每晚8時後打電話詢問發車狀況。

桃園市交通局表示，部分「桃小巴」路線近期因地方活動或正值花期運量驟增，已協調業者加派中型巴士與增班疏運人潮；市區公車路線配合中路微型轉運站調整，部分路線行駛距離和時間確實變長，但服務範圍變大，未來將與新興地區運量提升一併檢討調整。