聽新聞
0:00 / 0:00

9人座「桃小巴」運量不足 尖峰擠不上車 市府調整

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導
桃園推9人座「桃小巴」取代乘客較少的公車路線，部分路線近日因活動吸引人潮，運量不足，市府已加開中型巴士因應。圖／桃園市政府提供
桃園推9人座「桃小巴」取代乘客較少的公車路線，部分路線近日因活動吸引人潮，運量不足，市府已加開中型巴士因應。圖／桃園市政府提供

桃園市因應公車客運司機荒，近年推動9人座「桃小巴」取代傳統大客車，行駛偏鄉公車路線，但乘客批評公車變小、等更久，通勤尖峰運量不足，復興山區因冬季花期遊客增多，甚至擠不上車。桃園市交通局表示，部分地區已加開班次或提高運量，將視情況再調整。

桃園2024年7月推出「桃小巴」，已有36條路線，服務範圍遍及桃園、八德、大園、觀音、新屋、大溪和復興等地，本月再增10條路線，但現有的免費公車從64條減至58條。「桃小巴」多行駛偏鄉冷門路線，但部分時段供不應求。

復興山區最近梅花盛開，上山賞花遊客絡繹不絕，但「桃小巴」每班次只能載8名乘客，民眾抱怨「座位不多、班次又少」，等車花了不少時間，開心出門卻敗興而歸。

桃園市議員陳睿生指出，新屋地區近期人口增加，從新屋區公所經過嶺重劃區、中壢青埔往林口長庚路線，也常有乘客搭不上車，建議比照富岡火車站到新屋高中路線調整運量。

桃園市區公車因為新增「桃小巴」路線與啟用中路微型轉運站，市府調整公車路線，不少乘客直呼「受不了」。王姓乘客平日搭220、220A路公車通勤，原本到站後走路不到10分鐘就到公司，但新轉運站啟用後，站點配合路線拉長遷移，現在至少要走20分鐘。

議員謝美英接獲陳情，703路公車常無預警從大巴改中巴，該路線經過國道，沒座位根本上不了車，甚至會臨時取消班次，讓通勤族無所適從，詢問客運業者，竟要求乘客每晚8時後打電話詢問發車狀況。

桃園市交通局表示，部分「桃小巴」路線近期因地方活動或正值花期運量驟增，已協調業者加派中型巴士與增班疏運人潮；市區公車路線配合中路微型轉運站調整，部分路線行駛距離和時間確實變長，但服務範圍變大，未來將與新興地區運量提升一併檢討調整。

公車路線 重劃區 客運業 通勤族 桃小巴

延伸閱讀

小畫家魔改弄出來？桃園市青年局大樓整建 新面貌掀議論

桃園龍福宮遷建 副市長蘇俊賓：城市更新傳承信仰文化

酒駕行人事故同步下降 桃園交通防制成果居六都之首

桃園市圖冬令營結營 學員歡喜展現成果

相關新聞

9人座「桃小巴」運量不足 尖峰擠不上車 市府調整

桃園市因應公車客運司機荒，近年推動9人座「桃小巴」取代傳統大客車，行駛偏鄉公車路線，但乘客批評公車變小、等更久，通勤尖峰...

大霸尖山九九山莊將改建 容宿量縮減

攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊3月30日起進行整體改善工程，預計2028年底完工，施工時間雖持續提供服務，但住宿從15...

小畫家魔改弄出來？桃園市青年局大樓整建 新面貌掀議論

桃園市政府青年事務局現址原本為縣府時期的中壢市民代表會，因建築老舊出現磁磚剝落等問題，去年10月完成整修後，建築外觀顏色...

桃園龍福宮遷建 副市長蘇俊賓：城市更新傳承信仰文化

桃園市副市長蘇俊賓今日出席中壢龍福宮遷建落成及福德正神登龕盛典，肯定龍福宮守護地方逾半世紀，在都市發展與重大公共建設推進...

安居藍圖逐步實現！桃園航空城重建起飛 1342戶自建案動土迎新生

桃園市政府推動我國史上最大規模國家級開發案「桃園航空城計畫」，重建安置邁入關鍵里程碑，航空城工程處完成117塊坵塊住二安...

蘆竹寒冬送暖 蘇俊賓：有能力的弱勢需要舞台

春節將至，桃園市蘆竹區公所匯集各界善心，今舉辦「暖心蘆竹、愛永流傳」寒冬送暖活動，送出總價超過2百萬元物資與善款，照顧地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。