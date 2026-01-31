小畫家魔改弄出來？桃園市青年局大樓整建 新面貌掀議論

桃園市政府青年事務局現址原本為縣府時期的中壢市民代表會，因建築老舊出現磁磚剝落等問題，去年10月完成整修後，建築外觀顏色鮮豔許多，和原來老舊樣貌形成對比，引起不同的評論。有議員批評「魔改」未兼顧美學，但也有人說，年輕化有朝氣。

綠營黃瓊慧等議員指現在的色彩簡直是「魔改」，好歹美感也顧一下；藍營議員詹江村認為整修都請學者專家提供意見，延續原有色系，維持整體視覺協調性，不能用「有色眼光」看。

議會無黨聯盟發言人議員謝美英認為，青年事務局這次的外觀改版吸引注意、討論不是壞事，改版很明顯是在舊有的市民代表會建築外觀上，以顏色來做一些年輕化的改變，形塑青年局的活力與朝氣，讓青年局的改版達到加乘效果。

謝美英強調，民主可貴之處在於相互尊重，尤其美學非常主觀，環肥燕瘦各有所好，不宜以個人的主觀去妄下結論。既然這個顏色的選擇是多位設計師與專家學者所決定，大家應該予以尊重，而不是以個人的喜好評斷。

青年局表示，當初決定外牆顏色是依循專業設計程序辦理，還請局建立的設計庫顧問提供選色意見，一切尊重專業並支持在地設計，參與外牆更新的顧問，有的是前市長鄭文燦任內就一直協助青年局的專業人士，希望外界能重視這棟老舊建築過去未及時修繕的潛在風險，而不是在美學上做文章，更不要傷害在地設計師參與公共事物的熱忱。

青年局行政大樓在中壢區環北路，中壢區公所旁，因建築老舊外牆磚片毀損剝落，還會漏水，去年4月起整修至10月完工，議員黃瓊慧今天在網路平台對比新、舊外觀照片，引來網友留言「俗不可耐」等批評，但也有網友覺得好看，有年輕靚眼的感覺，不少人分享訊息，引來更多迴響。

黃瓊慧諷刺新的外觀「可能是小畫家弄出來的」，同黨籍議員許家睿批評市府沒有好好把關城市整體景觀美學，像景福宮周建築立面拉皮再造就不會引來這麼多負評，市府都市發展局應該協助青年局，做好整修與景觀兼顧。

詹江村說，青年局這棟大樓建於1990年，前身為中壢市民代表會，使用超過30年，這幾年因外牆系統老化，陸續出現磁磚空鼓及剝落情形，所以青年局編列預算整修。外牆早期採取磁附工法，這次採整體更新整修，確保外牆結構安全無虞，還能延長建築使用年限。