桃園龍福宮遷建 副市長蘇俊賓：城市更新傳承信仰文化

桃園市副市長蘇俊賓今日出席中壢龍福宮遷建落成及福德正神登龕盛典，肯定龍福宮守護地方逾半世紀，在都市發展與重大公共建設推進的過程中，很難得能兼顧信仰保存與文化延續，尤其遷建圓滿完成，可作為市府未來延續文化、信仰與公共建設並進的重要參考。

蘇俊賓指出，城市的發展過程中往往伴隨重大公共建設，如何在建設推進之際，妥善保留地方長年累積的信仰與文化，是市府必須嚴肅面對的課題。

龍福宮的遷建歷經7年多的協調，是難得的機緣，也是一段集結地方力量的過程。他特別感謝議長邱奕勝，身兼龍福宮榮譽主委，在遷建期間大力支，與主委彭武活、地方人士一步步克服困難，才能讓近半世紀以來的信仰和文化得以延續、保存。

蘇俊賓指出，龍福宮遷建落成盛典，不僅展現硬體建築的完成度，活動更體現對客家文化的重視與傳承，還特別邀請長年推廣客家戲曲的「景勝戲劇團，演出經典客家大戲，並由創設於日據時期、歷史悠久的客家傳統詩社「以文吟社」客語吟詩，展現百年文化底蘊。桃園市客家諮詢委員何石松長期投入文化傳承工作，也讓現場信仰活動與客家文化相互輝映，意義更加深遠。

客家局表示，中壢龍福宮自1976年起就是龍興里的信仰中心，因應都市發展遷建後，新廟坐落於中壢運動園區兒一公園。建築由年輕建築師設計，融合簡約現代風格與周邊綠地景觀，並搭配夜間景觀照明，呈現白天莊嚴、夜晚溫潤的不同風貌，成為公共空間與信仰生活的嶄新文化節點。

客家委員會主任秘書吳克能、議長邱奕勝、立委魯明哲和中壢區議員都出席見證龍福宮遷建落成的重要時刻。