新竹市防治疣胸琉璃蟻 設熱點放餌並供免費領藥劑

中央社／ 新竹市31日電

新竹市政府表示，疣胸琉璃蟻近年在新竹市丘陵及山區周邊頻傳蟻害，市府今年編列經費針對十八尖山、青草湖及學校等熱點投放餌劑，並發放藥劑供里民免費索取，守護生活品質。

新竹市政府產業發展處今天透過新聞稿表示，疣胸琉璃蟻俗稱黑螞蟻，因環境開發導致族群向人類生活圈擴張，除危害居家與社區環境，也影響農作物採收作業，進而造成生態系統失衡。

產發處人員向中央社記者表示，轄內包括培英國中、十八尖山森林公園、青草湖、建華國中、高峰植物園等危害嚴重地區，目前均已進行餌站掛置作業，盼透過大範圍誘殺以減少蟻群數量。

產發處人員指出，疣胸琉璃蟻具趨光性且常築巢在電箱、電器開關等設施，易造成設施損壞或災害風險，若皮膚接觸到蟻酸則易紅腫癢痛，呼籲民眾定期修剪居家周邊雜草及枯枝，移除不必要的堆疊雜物，室外可利用熟石灰建立阻隔帶，或噴灑椰子油清潔劑撲滅社區植物上的蚜蟲、介殼蟲、琉璃蟻及其蟻巢。

產發處說，目前結合新竹市環保局推動跨局處防治，除了針對十八尖山、青草湖及學校等熱點投放餌劑，也已發放藥劑至有需求的里辦公室供免費索取，盼藉由官民合作整頓環境，共同守護生活品質。

新竹 琉璃蟻 十八尖山

