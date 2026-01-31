快訊

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

王祖賢59歲生日！今進駐小紅書：最珍貴的即是當下

陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因！船長收押了

聽新聞
0:00 / 0:00

安居藍圖逐步實現！桃園航空城重建起飛 1342戶自建案動土迎新生

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
此為俯視桃園航空城安置街廓現況。圖／航空城工程處提供
此為俯視桃園航空城安置街廓現況。圖／航空城工程處提供

桃園市政府推動我國史上最大規模國家級開發案「桃園航空城計畫」，重建安置邁入關鍵里程碑，航空城工程處完成117塊坵塊住二安置街廓水電等五大管線與道路等基礎建設，邁入民眾自建的實質開發期，1342戶陸續動工，航空城安居藍圖逐步成形。

市府指出，為落實「先建後遷」政策、保障居民居住權益，將安置街廓選定於機場園區海軍基地、附近地區西側的機場捷運沿線及大海、埔心、五權、青峰、青山等5里，還有附近地區東側機捷A11站周邊交通便利的精華地帶優先推動開發。

在土地點交前，市府已克服多重施工界面，完成電力、電信、汙水、自來水、天然氣等五大類主管佈設，以及道路鋪設、照明系統與排水防洪等工程，確保安置戶可無縫接軌重建新居。

最新統計數據顯示，截至本月19日止，安置街廓的建照核發數量已達1443件，其中，機場園區739件、附近地區603件已申報開工多達1342件，顯示多數安置戶期待遷入新居，航空城也從初期整地階段，快速轉化為具體的建築成果。

除優先完成的安置街廓，航空城全區工程亦同步推進，其餘區段徵收工程整體進度達25％，目前工區內持續進行拆除、土方，建設基礎汙排水的下水道系統，整合電力、通信等公共管線的共同管道，規劃農業灌溉系統與工業廢水處理設施，逐步建構航空城未來都市骨架。

市府表示，現階段正值民眾自建的施工高峰期，大量重型機具及工程車輛頻繁進出安置區，針對施工期間可能造成周邊道路或公共設施暫時性耗損，或需配合遷移的動線干擾，航空城工程處將於民眾建築工程陸續完工後，全面體檢並修復與更新受損道路、人行道及公共設備，確保整體環境品質。

市府強調，航空城是攸關國家門戶與地方發展的長期工程，未來將持續兼顧工程品質、施工安全與居民需求，朝向智慧、生態、宜居並重的現代化航空城市邁進，讓民眾早日入住新家園，也讓航空城成為桃園發展的新引擎。

桃園航空城安置街廓位置圖。圖／航空城工程處提供
桃園航空城安置街廓位置圖。圖／航空城工程處提供

航空城 機場捷運 桃園

延伸閱讀

淡水金色水岸自行車道力拚7月前完工 侯友宜：打造無限海景騎乘路線

鐵路地下化年底通車 台南火車站前圓環大改造春節後施工

台76線新水交流道聯絡道新闢工程異議多 今動土獲中央誇讚

台東市雲南路平交道工程拖4年惹民怨 台鐵承諾3月31日通車

相關新聞

安居藍圖逐步實現！桃園航空城重建起飛 1342戶自建案動土迎新生

桃園市政府推動我國史上最大規模國家級開發案「桃園航空城計畫」，重建安置邁入關鍵里程碑，航空城工程處完成117塊坵塊住二安...

蘆竹寒冬送暖 蘇俊賓：有能力的弱勢需要舞台

春節將至，桃園市蘆竹區公所匯集各界善心，今舉辦「暖心蘆竹、愛永流傳」寒冬送暖活動，送出總價超過2百萬元物資與善款，照顧地...

苗栗輔導露營場合法 禁有違法開挖山林紀錄

近期苗栗銅鑼、南庄及西湖鄉接連爆出涉嫌違反水土保持法開挖，導致整片山坡地光禿禿，引發關注。縣長鍾東錦撂下重話要求嚴查、嚴...

地方采風／紀念八二三砲戰而建 太武新村藝術重生

距離大溪老街約2公里的一處寧靜社區，藏著已有一甲子歷史的「太武新村」眷村文化園區，雖不同於桃園市其他藝文景點的熱絡，但幽...

輔導4年 竹縣首家合法農牧地露營場誕生

新竹縣露營場多達345家，縣府輔導4年，近日終於核發首件農牧用地申請露營場合法設立登記，為五峰鄉「鹿林濤營地」，成為竹縣...

新竹市香山區發展失衡 民代促市府推動社宅

新竹近年發展迅速，但香山區進步較其他2區緩慢，平均所得新竹最低，甚至有25%人口年收入僅27萬元，民代直指區域發展嚴重失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。