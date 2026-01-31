安居藍圖逐步實現！桃園航空城重建起飛 1342戶自建案動土迎新生

桃園市政府推動我國史上最大規模國家級開發案「桃園航空城計畫」，重建安置邁入關鍵里程碑，航空城工程處完成117塊坵塊住二安置街廓水電等五大管線與道路等基礎建設，邁入民眾自建的實質開發期，1342戶陸續動工，航空城安居藍圖逐步成形。

市府指出，為落實「先建後遷」政策、保障居民居住權益，將安置街廓選定於機場園區海軍基地、附近地區西側的機場捷運沿線及大海、埔心、五權、青峰、青山等5里，還有附近地區東側機捷A11站周邊交通便利的精華地帶優先推動開發。

在土地點交前，市府已克服多重施工界面，完成電力、電信、汙水、自來水、天然氣等五大類主管佈設，以及道路鋪設、照明系統與排水防洪等工程，確保安置戶可無縫接軌重建新居。

最新統計數據顯示，截至本月19日止，安置街廓的建照核發數量已達1443件，其中，機場園區739件、附近地區603件已申報開工多達1342件，顯示多數安置戶期待遷入新居，航空城也從初期整地階段，快速轉化為具體的建築成果。

除優先完成的安置街廓，航空城全區工程亦同步推進，其餘區段徵收工程整體進度達25％，目前工區內持續進行拆除、土方，建設基礎汙排水的下水道系統，整合電力、通信等公共管線的共同管道，規劃農業灌溉系統與工業廢水處理設施，逐步建構航空城未來都市骨架。

市府表示，現階段正值民眾自建的施工高峰期，大量重型機具及工程車輛頻繁進出安置區，針對施工期間可能造成周邊道路或公共設施暫時性耗損，或需配合遷移的動線干擾，航空城工程處將於民眾建築工程陸續完工後，全面體檢並修復與更新受損道路、人行道及公共設備，確保整體環境品質。