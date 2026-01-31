快訊

蘆竹寒冬送暖 蘇俊賓：有能力的弱勢需要舞台

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市蘆竹區公所今舉辦寒冬送暖活動，副市長蘇俊賓（左5）強調在給予實質物資、培養謀生能力之外，給弱勢表現能力的舞台也很重要。記者陳俊智／攝影
春節將至，桃園市蘆竹區公所匯集各界善心，今舉辦「暖心蘆竹、愛永流傳」寒冬送暖活動，送出總價超過2百萬元物資與善款，照顧地方弱勢家庭。活動也邀請心燈教養院院生帶來舞蹈，桃園副市長蘇俊賓高度肯定，強調社福不只給幫助，培養弱勢工作能力和給予舞台也很重要。

蘆竹區長李岳壇表示，蘆竹人口多，需要幫助的人也多，但公所能力有限，有賴各界善心幫忙。雖然今天陰雨寒冷，但看到各界物資湧入，幫助弱勢也能過好年，心還是暖暖的。

蘆竹五福宮響應公所，捐出150萬元現金，每戶弱勢家庭發放2千元，五福宮慈善會、國際同濟會桃園區、國際獅子會300B 3區、國際扶輪3502區等團體及公司行號也捐贈白米、麵條和罐頭等物資，心燈教養院生也連跳3首歌炒熱氣氛。

五福宮主委邱進賢表示，五福宮長期關注弱勢，信眾也自組慈善會，希望能有越來越多人響應，幫助更多需要幫助的人；國際獅子會300B3區總監徐聰明說，獅子會、扶輪社與同濟會幫助弱勢，除了寒冬送暖，也曾投入光復水災、花蓮震災等關懷工作，只要地方有需要，不遺餘力。

桃園副市長蘇俊賓見活動請到弱勢機構院生表演，直誇「細緻，辦得很用心，特別溫暖」。他表示，寒冬頌暖不只是幫助需要幫助的人，更重要的是培養他們謀生能力並給予表現舞台，僅代表市長張善政感謝各界善心，市府團隊也會在各方面持續努力，讓民眾施政滿意度更有感。

桃園市蘆竹區公所今舉辦寒冬送暖活動，副市長蘇俊賓強調在給予實質物資、培養謀生能力之外，給弱勢表現能力的舞台也很重要。記者陳俊智／攝影
桃園市蘆竹區公所今舉辦寒冬送暖活動，副市長蘇俊賓（左6）強調在給予實質物資、培養謀生能力之外，給弱勢表現能力的舞台也很重要。記者陳俊智／攝影
獅子會 桃園 蘇俊賓

