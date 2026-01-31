聽新聞
苗栗輔導露營場合法 禁有違法開挖山林紀錄
近期苗栗銅鑼、南庄及西湖鄉接連爆出涉嫌違反水土保持法開挖，導致整片山坡地光禿禿，引發關注。縣長鍾東錦撂下重話要求嚴查、嚴罰，有這類違法紀錄的土地若要申請核發露營場許可，一律不准，且查到一次違規營業，就開罰一次。
苗栗縣營業中露營場多達432家，但僅1家為農地容許使用露營設施的合法業者，其餘9家合法業者為休閒農場兼設露營項目。由於苗栗縣境內近期有山坡地遭濫墾，行為人都推稱要興辦露營區，縣府懷疑是掩人耳目說詞，都依法裁罰究辦。
這幾處違法開挖案包括銅鑼鄉竹森光電場案場，開罰18萬元，限期2月20日完成改善；南庄鄉神桌山區有地主未經申請整地，並涉嫌竊占毗鄰的林業保育署林班地，移送地檢署偵辦。西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，也有地主違法未經申請即開挖，甚至回填一般土石方，已勒令停工，裁罰30萬元。
文觀局昨表示，南庄、西湖鄉2案違法濫墾，業主對外聲稱是要辦露營場，應該只是掩人耳目，縣府從未受理申請書送件。鍾東錦也說，縣府給露營場掛件申請的時間很久了，但在輔導階段仍有上百家業者竟未曾掛件，理都不理，心態太離譜。
