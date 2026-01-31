聽新聞
輔導4年 竹縣首家合法農牧地露營場誕生

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導
新竹縣五峰鄉「鹿林濤營地」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣五峰鄉「鹿林濤營地」。圖／新竹縣政府提供

新竹縣露營場多達345家，縣府輔導4年，近日終於核發首件農牧用地申請露營場合法設立登記，為五峰鄉「鹿林濤營地」，成為竹縣第8家合法露營場。縣府指出，延宕主因是2階段申設牽涉項目多，若須補件就會往後延，目前已受理6案申請，將持續輔導合法經營。

新竹縣尖石、五峰原鄉有獨特山林景致，是國內重要露營據點。竹縣府指出，中央2022年修法，開放非都市土地的農牧及林業用地，在低度開發並符合安全、環保等前提下有條件容許設置露營設施；縣府據此也輔導不符條件、位處環境敏感區的業者退場，原列管15家業者已於去年11月底全數退場。

縣府最新統計，第一階段取得土地使用許可的露營場業者共189家，其中既有業者86家、新設業者103家，若能取得第二階段設立登記，即可合法。傳播行銷處長蔡宜綾說，縣內首件以農牧用地申請露營場，取得合法露營場設立登記的業者，為坐落五峰鄉桃山村的「鹿林濤營地」，營地面積約5230平方公尺，規畫18帳草地或木棧營位。但她說，以竹縣露營場總數達300多家來看，合法家數仍偏少。

縣長楊文科說，縣內已有首件農牧用地申請露營場合法設立登記的案例，對其他露營業者是一大鼓舞。將持續提供多元諮詢管道，協助業者釐清法規、完善申請文件，降低合法化門檻。

露營 楊文科

