地方采風／紀念八二三砲戰而建 太武新村藝術重生

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
太武新村仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格，為桃園地區少見的眷村建築。記者周嘉茹／攝影
太武新村仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格，為桃園地區少見的眷村建築。記者周嘉茹／攝影

距離大溪老街約2公里的一處寧靜社區，藏著已有一甲子歷史的「太武新村」眷村文化園區，雖不同於桃園市其他藝文景點的熱絡，但幽然環境別具風雅，近年進駐藝術家作品，更將嚴肅的政治軍事史轉化為動人的故事。

太武新村建於1964年，因建設基金是軍方變賣八二三砲戰落在金門的砲彈而得，所以取金門地標太武山為名，以茲紀念，眷舍也是配給曾駐防金門且參與過八二三砲戰的將校級軍眷。

太武新村是仿美軍顧問團宿舍的美式眷舍風格，獨門獨戶，每家庭院廣大，老樹成蔭，綠影婆娑，現在庭院中還有保留當年住戶挖鑿的水池及種植的蓮霧樹；太武新村於2009年登錄為歷史建築，該村總共興建25棟100戶，如今仍保留7棟共28戶，是少數遺留下來的甲種眷舍。

此外，園區透過眷舍規畫八二三砲戰故事館，不以常見的直述歷史故事呈現，而是透過常民生活視角重構八二三砲戰歷史，內部藉助專業史學研究，梳理太武新村與金門八二三砲戰的近代史，從軍旅及其家眷尋常生活的角度，將嚴肅的政治軍事史轉化為動人的故事。

桃園市文化局指出，2020年第一期修復及再利用工程中，修復了3棟10戶，作為藝術家駐村及文創品牌進駐聚落，園區以「藝術入村，和平發聲」的理念，除了可以感受眷村的舊時氛圍，也不定期辦理特展、市集、講座及工作坊等活動，盼透過藝術活動深入當地的太武歷史知識，並誘發對戰爭的反思與嚮往和平的共鳴。

