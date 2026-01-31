新竹市香山區發展失衡 民代促市府推動社宅

新竹近年發展迅速，但香山區進步較其他2區緩慢，平均所得新竹最低，甚至有25%人口年收入僅27萬元，民代直指區域發展嚴重失衡，社會住宅更是停滯，要求市府重視；新竹市政府表示，目前正盤點可用基地，未來視財務狀況推動計畫。

新竹市議員林盈徹指出，竹市行政資源長期分配不均，香山區不論人民平均所得或所得中位數皆為全市最低，甚至有25%人口年收入僅27萬元，代表區內存在一定的經濟弱勢，市長高虹安既然回歸市府，應面對竹市長期人口與地方發展不均問題，補齊香山公共建設與生活機能，才能真正做到各區均衡發展。

林盈徹表示，市府2023年曾提盤點香山社宅地點，至今2年多仍無具體結果，而且地方不僅弱勢族群，元培醫事科技大學、中華大學、玄奘大學3所學校學生總計8千人，其中不少來自外縣市，也有居住需求，但是相關配套長期缺乏，凸顯香山在城市發展中經常被忽略的現實。

新竹市政府都發處指出，目前新竹市社會住宅皆由國家住都中心辦理，中雅安居638戶預計今年底完工，建功安居743戶預計2028年完工，金城安居922戶尚在都市設計審議程序。市府理解香山區弱勢族群及外縣市學生有居住需求，將持續與中央協力推動社會住宅政策，並依各區實際需求、土地條件及財務可行性，穩健推進整體社宅布局。