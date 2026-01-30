快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

桃園大溪盛產綠竹筍、韭菜 蘇俊賓出席農民節讚產銷亮眼

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪區慶祝農民節，桃園副市長蘇俊賓到場祝賀與頒獎。圖／桃園市新聞處提供
大溪區慶祝農民節，桃園副市長蘇俊賓到場祝賀與頒獎。圖／桃園市新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日出席大溪區慶祝農民節大會，向辛勤耕耘，為地方農業付出的農友們致意，也肯定大溪農業在智慧化、品牌化及產銷合作上的亮眼成果。

蘇俊賓表示，大溪地區農業資源豐富，生產作物涵蓋綠竹筍、韭菜、稻米、葉菜、花卉及雜糧等，不僅是桃園市最大的綠竹筍產地，韭菜花更是北台灣最大的種植專區，長年來在農友努力與農會輔導下，建立具競爭力的農業基礎。

蘇俊賓指出，大溪農會前理事長張世明兩年前以韭菜特色發想「韭菜寶寶」，去年再推出綠竹筍寶寶，成功以可愛形象推廣在地農產，讓農業更貼近民眾生活，市府持續推動智慧農業與農機具升級，依照不同作物及農友需求設計與導入，協助農民提升產量與品質，讓大溪農業不只站穩地方，市農會與區農會密切合作更走向全國舞台。

蘇俊賓表示，大溪農業表現屢獲肯定，去年蜂蜜於全國評鑑中拿下兩項特優，稻米品質同樣獲獎，展現大溪農業的實力與用心。其中，大溪青農李姿瑩長期投入養蜂產業，去年全國國產蜂蜜品質評鑑賽中，榮獲龍眼組及荔枝組雙特等，為大溪養蜂產業與桃園農業爭取最高榮譽。

農業局長陳冠義表示，農業是市政發展重點之一，市府長期補助大溪和各區農會，包括農藥、肥料、生產資材、產銷班、產履驗證等項目、稻穀服務到家運費、烘乾費、肥料服務到家運費，還有大溪韭菜花季、花彩節與購置行動直銷車等，加強地方農業發展量能。

韭菜 農會 蘇俊賓

延伸閱讀

迴龍消防分隊春節前夕舉辦座談會 提升工廠、長照業者防火意識

移工暴增、涉案數也創新高 蘇俊賓籲補足管理缺口

「港區填築」成土方去化解方？ 蘇俊賓憂影響海洋生態

桃園平鎮寒冬送暖活動 攜地方宮廟農曆年前關懷弱勢

相關新聞

解決「搶水」！桃園文青再生水廠動工 每天5300噸供華亞園區

桃園近年科技業發達，吸引外地人口移入，產業與人口雙成長使得用水需求增加，為避免經濟與民生「搶水」衝突，市府啟動文青水資源...

「文青水園再生水中心」動土啟航！開啟永續發展新篇章

桃園市政府今（30）日上午盛大舉行「文青水園再生水中心」動土典禮，特別邀請內政部部長劉世芳、桃園市長張善政及地方民意代表共襄盛舉，一同見證A7新林口重劃區與華亞科技園區串聯發展的重要里程碑。本計畫獲得

新春討吉利！桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈超可愛 過關就能拿

桃園市土地公文化館迎接農曆春節，2月20日至22日將推「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動，參加祈福或完成闖關就有機會...

交通、工程專業接棒 新竹市府公布兩處首長新人事

新竹市政府今公布交通處及養護工程處新任首長人事案，交通處處長由具備交通與城市治理實務經驗的林正光參議調任；養護工程處處長...

竹縣首件農牧用地申請露營場設立案 「鹿林濤營地」奪頭籌

新竹縣第一件農牧用地申請露營場合法設立登記案件已出爐，由位於露營產業熱區五峰鄉的「鹿林濤營地」奪得頭籌。新竹縣政府表示，...

竹市香山學生多、所得最低 議員林盈徹籲盡速推動社宅

新竹市香山區有3所大學，113學年度學生人數約8千人。市議員林盈徹指出，香山區不論平均所得或中位數皆為竹市最低，對居住的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。