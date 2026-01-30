桃園大溪盛產綠竹筍、韭菜 蘇俊賓出席農民節讚產銷亮眼

桃園市副市長蘇俊賓今日出席大溪區慶祝農民節大會，向辛勤耕耘，為地方農業付出的農友們致意，也肯定大溪農業在智慧化、品牌化及產銷合作上的亮眼成果。

蘇俊賓表示，大溪地區農業資源豐富，生產作物涵蓋綠竹筍、韭菜、稻米、葉菜、花卉及雜糧等，不僅是桃園市最大的綠竹筍產地，韭菜花更是北台灣最大的種植專區，長年來在農友努力與農會輔導下，建立具競爭力的農業基礎。

蘇俊賓指出，大溪農會前理事長張世明兩年前以韭菜特色發想「韭菜寶寶」，去年再推出綠竹筍寶寶，成功以可愛形象推廣在地農產，讓農業更貼近民眾生活，市府持續推動智慧農業與農機具升級，依照不同作物及農友需求設計與導入，協助農民提升產量與品質，讓大溪農業不只站穩地方，市農會與區農會密切合作更走向全國舞台。

蘇俊賓表示，大溪農業表現屢獲肯定，去年蜂蜜於全國評鑑中拿下兩項特優，稻米品質同樣獲獎，展現大溪農業的實力與用心。其中，大溪青農李姿瑩長期投入養蜂產業，去年全國國產蜂蜜品質評鑑賽中，榮獲龍眼組及荔枝組雙特等，為大溪養蜂產業與桃園農業爭取最高榮譽。

農業局長陳冠義表示，農業是市政發展重點之一，市府長期補助大溪和各區農會，包括農藥、肥料、生產資材、產銷班、產履驗證等項目、稻穀服務到家運費、烘乾費、肥料服務到家運費，還有大溪韭菜花季、花彩節與購置行動直銷車等，加強地方農業發展量能。