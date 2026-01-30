每顆賣10元！桃園信義獅子會等團體義賣2000顆高麗菜 所得捐公益
農曆春節將近，為了在過年前送暖弱勢族群，桃園市信義獅子會、晨瑋環保工程公司，與市議員王珮毓、平鎮三崇宮今日在三崇宮廣場舉辦高麗菜義賣，一早不少鄉親排隊，採買新鮮蔬菜的同時，也能為公益盡心力，讓年節多一分溫度。
王珮毓表示，近期高麗菜盛產，菜農面臨銷售壓力，主辦單位信義獅子會、晨瑋環保透過義賣結合公益，現場準備近2000顆高麗菜，每顆只賣10元，活動開始後短短20分鐘內全數售罄，不僅協助菜農分擔銷售壓力讓農民的付出被看見，也將愛心實際送到需要幫助的弱勢族群手中，讓善意在社會中流動，義賣所得全數捐贈公益團體，讓愛心持續延伸。
桃園市信義獅子會會長黃鳳林指出，希望透過這樣的公益行動，讓獅子會的愛心能夠散播到台灣各個角落，發揮拋磚引玉的力量，讓更多人一起投入關懷社會的行列。大家也感謝平鎮三崇宮、志工夥伴及熱情參與的民眾，讓活動圓滿完成，透過一顆顆高麗菜，同時照顧菜農生計與弱勢需求，不僅溫暖了寒冬，也為即將到來的農曆新年，留下溫馨而有意義的開始。
