竹市消防戰力升級 特搜隊獲NAP認證、設國際搜救犬基地

新竹市長高虹安上任3年完成多項消防政策福利、專業技術躍升及全齡防災教育成果。高虹安表示，公共安全是她施政的首要任務，市府不僅要當打火英雄最堅強的後盾，更要透過專業火災鑑定實驗室認證、國際級搜救犬訓練場地及校園全齡防災宣導，將新竹市打造為「安居科技城」。

高虹安表示，她上任後持續改善消防同仁工作環境與福利，優先推動消防員額擴編至498人，目前已增至364人，人力比由2023年的1比1477降至1比1252，並規畫於2027年至2031年逐年補足人力；同時調升危險職務加給、超勤加班費及伙食補助，將分隊廚娘改為常態聘用，今年更成立職業安全及綜合企劃科，專責消防人員職安與健康。

高虹安指出，市府投入預算強化消防科學鑑定與特種搜救能量，消防局火災鑑定實驗室於2025年3月取得專業認證，為六都外首例；竹市特搜隊於2024年4月通過內政部消防署NAP認證，並於2024年9月完成北台灣首座符合IRO標準的搜救犬訓練與測驗場地，累計740犬次訓練、2場國際測驗，連續兩年通過國家級MRT認證。

此外，為深化跨國學習，消防局於去年9月首度派員赴日本「靜岡消防學校」受訓，透過實務訓練與防災教育的深度交流，展現推動「國際消防連結」與「城市韌性治理」的行動力，全面強化本市面對大型災害的應變韌性。

高虹安指出，為改善外勤消防同仁辦公與備勤空間，今年起市府規畫投入逾14億，推動5處消防單位廳舍的增建、興建與整建工程。針對空間不足的朝山分隊，市府已完成耐震補強及增建1樓半的設計，並將於近期發包，預計10月完工；三民分隊則規畫於2027年辦理增建工程。

另第一大隊暨中山分隊將於東大路與世界街口興建地上5層、地下2層新廳舍，南寮分隊則選址康朗段公園用地，興建地上3層、地下1層建築，兩案皆預計於今年啟動規畫設計並動工，目標於2029年中前完工；埔頂分隊則待2027年下旬警察局派出所搬遷後原地整建。市府表示，透過五大廳舍升級，可有效改善備勤空間不足，全面優化救災量能配置。