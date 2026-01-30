解決「搶水」！桃園文青再生水廠動工 每天5300噸供華亞園區

桃園近年科技業發達，吸引外地人口移入，產業與人口雙成長使得用水需求增加，為避免經濟與民生「搶水」衝突，市府啟動文青水資源中心再生水計畫，市長張善政與內政部長劉世芳等人今出席開工典禮，第一期工程預計2027年底完工，5300頓再生水將先供應華亞科技園區。

桃園市水務局指出，桃園工業產值連續9年居全國之首，近年由於各項建設陸續推動，更吸引大量人口與產業進入，使民生及工業用水需求不斷增加。然而，受到極端氣候影響，枯水時期頻率增加也增長，嚴重影響桃園地區調度用水。為維持經濟產業與民生供需平衡，求得長期穩定發展，穩定供給的水源至關重要，因此積極辦理再生水計畫。

「文青水園再生水中心」總經費8.53億元，由內政部補助經費7.85億元，地方自籌0.68億元，第一期工程由建越公司負責，工期約2年，未來產製的再生水將優先供應半導體等高用水產業，而產業使用過的高濃度放流水將進一步稀釋，作為周邊高爾夫球場草地灌溉用水，落實再生水多元運用。

劉世芳表示，台灣推動經濟發展也要考慮基礎建設能不能跟上，水、電都非常重要，文青水園再生水中心是國土署補助的第16座水資中心，不僅能提供再生水，還兼具防洪、公園休憩功能，提供附近社區使用。