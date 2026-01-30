快訊

「文青水園再生水中心」動土啟航！開啟永續發展新篇章

文／ 桃園市政府提供

桃市府與中央攜手構築韌性水資源系統。 圖／桃園市政府提供

桃園市政府今（30）日上午盛大舉行「文青水園再生水中心」動土典禮，特別邀請內政部部長劉世芳、桃園市長張善政及地方民意代表共襄盛舉，一同見證A7新林口重劃區與華亞科技園區串聯發展的重要里程碑。本計畫獲得內政部國土管理署大力支持，補助經費達7.85億元，充分彰顯中央與地方攜手構築韌性水資源系統、推動循環經濟的堅定決心，共同開啟桃園永續發展的新頁。

「文青水園再生水中心」計畫自110年啟動規劃以來，積極推動跨部門協調與產業需求對接，並於112年11月正式與華亞科技園區簽署用水契約，統包工程於114年9月順利決標。此計畫不僅是穩定產業供水的核心設施，完工後初期產能將供應華亞科技園區每日5,300噸工業用再生水，全期目標更將倍增至每日10,600噸，有效減輕天然水源供水壓力。

文青水園再生水中心全期完工後供水量達每日10,600噸。 圖／桃園市政府提供

本中心設計突破傳統公共設施的刻板框架，全面融入環境美學與韌性城市理念，不僅延續文青水園原有的「環型滯洪池」核心概念，落實土地多目標利用，更透過環型步道設計，將建築美學從室內延伸至戶外，打造視覺焦點的「下沈式廣場」，形塑優質群聚空間。在恪守韌性城市發展原則下，本計畫進一步提供兼具空間調配、生態緩衝與市民休閒的多功能場域，成為都市公共空間轉型的創新典範。

文青水園再生水中心正式動土。 圖／桃園市政府提供

在此基礎上，桃園市政府正全力推進「桃北、文青、中壢」再生水計畫，構築全市性的韌性水網。未來全期產能合計每日供水可達21萬噸，透過智慧化管線監測與串聯，桃園將逐步織成一張靈活的水資源調度網絡，確保城市面對氣候變遷挑戰時，擁有高度供水韌性與調度能力。

高科技產業對穩定水源高度依賴，再生水設施的產出將成為關鍵競爭優勢，不僅大幅緩解天然水源壓力，更能吸引指標性廠商投資桃園，奠定全台最具韌性的科技城市基礎。

文青水園再生水中心將成為市民休閒的多功能場域。 圖／桃園市政府提供

