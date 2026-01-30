快訊

新春討吉利！桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈超可愛 過關就能拿

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈希睛，2月21、22日參加活動，完成趣味闖關就能拿。圖／桃園市土地公文化館提供
桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈希睛，2月21、22日參加活動，完成趣味闖關就能拿。圖／桃園市土地公文化館提供

桃園土地公文化館迎接農曆春節，2月20日至22日將推「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動，參加祈福或完成闖關就有機會拿到限量好禮，館方歡迎大家來走春，把好運帶回家。

桃園土地公文化館慶祝丙午馬年，2月活動眾多，7日至8日「名家揮毫喜迎春」除了書法名家現場揮毫致贈春聯，還有拓印及手繪春聯DIY，皆免費索取；20日上午有桃園市民國樂團演奏表演，下午推出「福德正神開運平安卡」祈福活動，平安卡以五行概念設計，首發為「金」款，祈福擲出聖杯即可獲得一張。

另外，2月21、22日，土地公文化館結合民俗文化與趣味遊戲，設計運氣、智慧與財運3個關卡，完成闖關並集章完成，就能兌換土地公加持過的平安聖杯鑰匙圈。2月20日至22日，活動現場也會有街頭藝人帶來精彩的特技、魔術與默劇，非常適合全家大小走春同遊。

桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈希睛，2月21、22日參加活動，完成趣味闖關就能拿。圖／桃園市土地公文化館提供
桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈希睛，2月21、22日參加活動，完成趣味闖關就能拿。圖／桃園市土地公文化館提供

