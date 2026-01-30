快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

交通、工程專業接棒 新竹市府公布兩處首長新人事

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新任交通處處長林正光，畢業於台灣海洋大學航運管理學系及中華大學運輸科技與物流管理學系碩士，具備完整交通專業訓練。圖／新竹市政府提供
新任交通處處長林正光，畢業於台灣海洋大學航運管理學系及中華大學運輸科技與物流管理學系碩士，具備完整交通專業訓練。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今公布交通處及養護工程處新任首長人事案，交通處處長由具備交通與城市治理實務經驗的林正光參議調任；養護工程處處長一職，則由擁有工程與地政雙專業背景的市議會議事組主任李吳喜陞任。

市府表示，新任交通處處長林正光，畢業於台灣海洋大學航運管理學系及中華大學運輸科技與物流管理學系碩士，具備完整交通專業訓練。林正光曾任市府交通處科長、城市行銷處處長及參議，並參與YouBike、公共運輸、轉運站、自行車道、17公里海岸線及新竹公園再生等多項重大建設計畫。

市府強調，林正光對新竹交通環境與運輸政策推動實務相當熟稔。未來將以「交通暢行、智慧治理、宜居永續」為目標，持續提升城市交通服務品質與用路安全。

市府指出，新任養護工程處處長李吳喜，具備土木工程、都市計畫及事業經營管理等完整學歷背景，歷任新竹市議會議事組主任、市府東區及北區區長，以及地政處副處長，行政歷練橫跨基層、府會與專業機關，並曾榮獲內政部地政貢獻獎及模範公務人員肯定。李吳喜兼具工程專業、地政法規素養與跨單位協調能力，未來將有效提升道路、公共設施及公共空間養護品質，確保工程推動更為順暢。

新竹市長高虹安表示，此次人事規畫著眼於「穩健接棒、專業導向」，透過適才適所的人事安排，持續強化市府團隊整體治理量能，全面提升市政效能，回應市民對城市便利與公共品質的期待，此次調整是強化市府治理量能的關鍵一步，期勉兩位首長發揮專才，攜手打造更安全、便利且宜居的新竹市。

市府表示，交通處林正光處長派令自今日生效；養護工程處李吳喜處長派令則於2月6日生效。

新任養護工程處處長李吳喜，具備土木工程、都市計畫及事業經營管理等完整學歷背景。圖／新竹市政府提供
新任養護工程處處長李吳喜，具備土木工程、都市計畫及事業經營管理等完整學歷背景。圖／新竹市政府提供

公共運輸 主任

延伸閱讀

台中人力工程行命案…5男女圍毆、煙灰缸狠K打死人 將由國民法庭審理

平溪線災後復原進度曝光 交通部盼提前至1月31日復駛

趁朋友酒醉趴按摩床性侵 新竹殯葬業者賠償和解判1年6月

台東市雲南路平交道工程拖4年惹民怨 台鐵承諾3月31日通車

相關新聞

老舊停車場怎麼救？學者點出動線與智慧管理是關鍵

隨著車輛型態改變，早期興建的停車場出現限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。對此，學者指出，老舊...

交通、工程專業接棒 新竹市府公布兩處首長新人事

新竹市政府今公布交通處及養護工程處新任首長人事案，交通處處長由具備交通與城市治理實務經驗的林正光參議調任；養護工程處處長...

竹縣首件農牧用地申請露營場設立案 「鹿林濤營地」奪頭籌

新竹縣第一件農牧用地申請露營場合法設立登記案件已出爐，由位於露營產業熱區五峰鄉的「鹿林濤營地」奪得頭籌。新竹縣政府表示，...

竹市香山學生多、所得最低 議員林盈徹籲盡速推動社宅

新竹市香山區有3所大學，113學年度學生人數約8千人。市議員林盈徹指出，香山區不論平均所得或中位數皆為竹市最低，對居住的...

廣角鏡／後湖溪生態園區 桃園「珍珠」新亮點

桃園市政府推動「珍珠海岸開發計畫」，投入2.6億元整治新屋後湖溪與永安漁港北岸護岸工程，成功串聯海螺館與自行車道；後湖溪...

新竹南寮「竹風漁市」2月7日開張 加倍券力挺

新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入逾4億元經費興建，受疫情、缺工缺料和海邊天候等影響，工程後延，如今終於完工。市長高虹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。