竹縣首件農牧用地申請露營場設立案 「鹿林濤營地」奪頭籌

新竹縣第一件農牧用地申請露營場合法設立登記案件已出爐，由位於露營產業熱區五峰鄉的「鹿林濤營地」奪得頭籌。新竹縣政府表示，象徵竹縣近年積極輔導露營場合法化政策已展現具體成果。

縣長楊文科表示，自中央修法開放非都市土地有條件設置露營設施以來，縣府即主動輔導業者依規申請，首件完成合法登記的案例，對其他露營業者是一大鼓舞，預期後續申請案件將更加踴躍。

楊文科指出，中央2022年修正相關法規，開放非都市土地的農牧及林業用地，在低度開發並符合安全、環保等前提下，得有條件容許設置露營設施。縣府隨即啟動輔導機制，協助業者循序完成「第一階段」土地使用許可及「第二階段」露營場設立登記，同時也針對不符申請條件、位處環境敏感區的業者輔導退場，原列管15家業者已於2025年11月底全數退場，兼顧產業發展與環境保護。

縣府表示，目前新竹縣第一階段取得土地使用許可的露營場業者共189家，其中既有業者86家、新設業者103家，顯示露營產業在合法制度下持續穩健發展。縣府也提供多元諮詢管道，包括Line@線上諮詢、電話專線及官方網站專區等服務，協助業者釐清法規、完善申請文件，降低合法化門檻。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，疫後國人旅遊型態轉變，露營成為深受歡迎的旅遊休閒選項，竹縣擁有山、海及湖泊等自然景觀，尤其尖石、五峰原鄉地區，具備獨特山林景致，是國內重要露營據點。這次通過露營場設立登記的首家業者為「鹿林濤營地」，位於五峰鄉桃山村，面積約5230平方公尺，規畫18帳草地或木棧營位，提供民眾安全、合法且親近自然的露營體驗，昨天獲縣府審查通過並核發證件後，成為縣內第8家合法露營場後，相關資訊已於交通部觀光署合法露營場資料查詢專區公告。