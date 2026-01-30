竹市香山學生多、所得最低 議員林盈徹籲盡速推動社宅
新竹市香山區有3所大學，113學年度學生人數約8千人。市議員林盈徹指出，香山區不論平均所得或中位數皆為竹市最低，對居住的需求十分明確，但相關配套卻長期缺席、社會住宅進度停滯。市府表示，社宅計畫已盤點中。
林盈徹指出，社會住宅核心功能在於照顧弱勢族群，以經濟條件來看，依2022年綜合所得稅資料，3個行政區中，香山區不論平均所得或中位數皆為最低，同時所得最低4分之1人口年收入約27萬元，顯示區內確實存在一定的經濟弱勢，並非只是單純因東區、北區已有社宅而要求「跟進」。
林盈徹更指出，香山區擁有元培醫事科技大學、中華大學、玄奘大學3所大學，113學年度學生人數約8千人，其中不少來自外縣市，對居住、交通與生活機能的需求十分明確，但相關配套卻長期缺席，更凸顯香山在城市發展中經常被忽略的現實。
林盈徹說，市府自2023年提出盤點香山社宅地點至今，已逾2年仍無具體結果。高虹安市長既然已回歸市府，更應面對竹市長期人口與地方發展不均的問題，從香山開始補齊生活機能與公共建設，吸引人口移入或留在香山，只有城市建設不再只集中於特定區域，才能真正做到各區均衡發展。
新竹市政府都發處表示，市府理解香山區確有弱勢族群及外縣市學生之居住需求，香山區社會住宅用地部分，目前市府辦理住宅及財務計畫刻正盤點中，同時也與國家住都中心保持合作，協助盤點香山區內之國有或其他公部門土地，未來若有具可行性基地，將再依地區特性、生活機能及整體財務條件專業評估。
都發處說明，目前新竹市社會住宅皆由國家住都中心辦理，中雅安居（638戶）預計於今年底完工。建功安居（743戶）預計於2028年中完工。金城安居（922戶）刻正辦理都市設計審議程序中。市府將持續與中央協力推動社會住宅政策，並依各區實際需求、土地條件及財務可行性，穩健推進整體社宅布局。
