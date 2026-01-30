聽新聞
0:00 / 0:00

南寮竹風漁市2月7日開張 加倍券力挺

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹南寮漁港新漁貨直銷中心完工，市長高虹安昨宣布新漁貨直銷中心將命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕。圖／竹市府提供
新竹南寮漁港新漁貨直銷中心完工，市長高虹安昨宣布新漁貨直銷中心將命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕。圖／竹市府提供

新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入逾4億元經費興建，受疫情、缺工缺料和海邊天候等影響，工程後延，如今終於完工。市長高虹安昨宣布，新漁貨直銷中心改名「竹風漁市」，2月7日開幕，市府同步推出100元換200元加倍券，可到生鮮攤位與餐飲店家使用。

舊新竹漁貨直銷中心歷經29年，去年10月中關閉拆除。高虹安說，竹風漁市是市府推動新竹漁港環境改善與市場轉型的重要成果，未來營運由市府、漁會攜手攤商共同推動。

竹風漁市開幕活動將於2月7日11時至17時舉行，高虹安說，市府推出「加倍券」活動，共規畫3萬1000張加倍券，2月7日起每日限量發放，民眾只要以100元兌換，即可獲200元面額的加倍券。產發處長嚴翊琦表示，當天開幕還有舞台表演、抽獎等，獎項包含iPad mini、Apple Watch等。

市府說明，竹風漁市開幕將優先開放市場區共86攤，販售新鮮魚、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨；餐廳區14間業者，因仍在最後整理與營運準備作業，將分階段開幕。

市府指出，未來將以新竹漁港為核心，持續推動海岸觀光與休閒發展。今年8月市府將推出為期三周的「新竹漁港生活節」，結合國際風箏節、啤酒節等活動，讓漁港不僅是採買漁貨的場域，更成為假日休憩、親子旅遊的重要據點，帶動周邊商機與觀光能量。

延伸閱讀

南寮新漁貨直銷中心2月7日開幕 竹市府推加倍券

竹市北區首座寵物公園落成啟用 高虹安：逐步落實一區一寵物公園

竹市今發5千元！2千人維安發放19億多 高虹安：全台都羨慕

情侶吃酒店Buffet「咬到蟑螂腳」 主廚堅稱蝦子腳…高清對比照曝光

相關新聞

老舊停車場怎麼救？學者點出動線與智慧管理是關鍵

隨著車輛型態改變，早期興建的停車場出現限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。對此，學者指出，老舊...

違法跨縣棄置病死雞引發公衛危機 苗縣長鍾東錦：必須追究責任

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣非法棄置與掩埋，苗栗縣政府表達嚴正立場，籲台中市政府要拿出鐵...

「提升治理效能」竹市府增置副市長、副秘書長 新成立養護工程與數發處

新竹市政府持續推動市政治理升級，2月1日起將增置副市長及副秘書長，同時新成立「養護工程處」與「數位發展處」。市府說，新竹...

竹縣「床墊山」逐年增 去化成挑戰

農曆新年將至，家戶紛紛大掃除「除舊布新」，廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。新竹縣環保局統計去年床墊回收量達1.7...

竹縣新豐廢床墊2次火警 環局祭分區管理

新竹縣廢棄床墊近3年內已發生2次火警，地方民代直言「附近居民苦不堪言」，建議採溪北、溪南分散堆置，避免堆成床墊山。新竹縣...

廣角鏡／後湖溪生態園區 桃園「珍珠」新亮點

桃園市政府推動「珍珠海岸開發計畫」，投入2.6億元整治新屋後湖溪與永安漁港北岸護岸工程，成功串聯海螺館與自行車道；後湖溪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。