南寮竹風漁市2月7日開張 加倍券力挺

新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入逾4億元經費興建，受疫情、缺工缺料和海邊天候等影響，工程後延，如今終於完工。市長高虹安昨宣布，新漁貨直銷中心改名「竹風漁市」，2月7日開幕，市府同步推出100元換200元加倍券，可到生鮮攤位與餐飲店家使用。

舊新竹漁貨直銷中心歷經29年，去年10月中關閉拆除。高虹安說，竹風漁市是市府推動新竹漁港環境改善與市場轉型的重要成果，未來營運由市府、漁會攜手攤商共同推動。

竹風漁市開幕活動將於2月7日11時至17時舉行，高虹安說，市府推出「加倍券」活動，共規畫3萬1000張加倍券，2月7日起每日限量發放，民眾只要以100元兌換，即可獲200元面額的加倍券。產發處長嚴翊琦表示，當天開幕還有舞台表演、抽獎等，獎項包含iPad mini、Apple Watch等。

市府說明，竹風漁市開幕將優先開放市場區共86攤，販售新鮮魚、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨；餐廳區14間業者，因仍在最後整理與營運準備作業，將分階段開幕。

市府指出，未來將以新竹漁港為核心，持續推動海岸觀光與休閒發展。今年8月市府將推出為期三周的「新竹漁港生活節」，結合國際風箏節、啤酒節等活動，讓漁港不僅是採買漁貨的場域，更成為假日休憩、親子旅遊的重要據點，帶動周邊商機與觀光能量。