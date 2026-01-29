趁朋友酒醉趴按摩床性侵 新竹殯葬業者賠償和解判1年6月

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹從事殯葬業的陳男趁友人小慧（化名）酒醉時，在越式養生館內性侵她，事後小慧驚醒呼救並報警。新竹地院審理後，認定陳男涉犯乘機性交罪，考量其犯後坦承、已與被害人和解並賠償，最終判處有期徒刑1年6月。

判決書指出，陳男與小慧為朋友關係，去年1月31日清晨5時許，陳男與小慧一同前往新竹市某越式養生會館按摩，小慧因不勝酒力陷入酒醉狀態，趴臥在按摩床上休息。陳男見小慧意識不清、無法抗拒，竟脫去對方褲子後，從背後對其性侵得逞。

小慧過程中因感覺異樣驚醒，發現陳男趴在身上，當場呼救，陳男隨即停止行為，小慧逃離現場後，前往附近便利商店聯絡友人求助，隨後在友人陪同下驗傷並報警。

法官認為，陳男欠缺自制力，利用被害人酒醉、無法抗拒之際性侵，嚴重侵害他人身體自主權，對被害人身心造成重大傷害。審酌陳男犯後坦承犯行，並已與被害人和解、給付和解金完畢，被害人亦撤回告訴、不再追究，最終依乘機性交罪，判處陳男有期徒刑1年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹從事殯葬業的陳男趁友人小慧（化名）酒醉時，在越式養生館內性侵她，事後小慧驚醒呼救並報警。示意圖／ingimage
被害人 新竹 性侵 按摩

