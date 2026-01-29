快訊

馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫1600字長文痛訴司法

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

桃園珍珠海岸新亮點！後湖溪生態園區2月試營運 獨木舟、SUP搶先玩

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市新屋區後湖溪生態園區投入約1.2億元進行整治，預計今年2月開始試營運，4月正式營運，將提供獨木舟、輕艇、SUP等各項親水體驗活動，打造珍珠海岸休閒新景點。記者周嘉茹／攝影
桃園市新屋區後湖溪生態園區投入約1.2億元進行整治，預計今年2月開始試營運，4月正式營運，將提供獨木舟、輕艇、SUP等各項親水體驗活動，打造珍珠海岸休閒新景點。記者周嘉茹／攝影

桃園市政府積極推動「珍珠海岸開發計畫」，投入共2.6億元整治新屋後湖溪與永安漁港北岸護岸工程，成功串聯海螺館與自行車道，後湖溪生態園區預計下個月試營運，將提供獨木舟、SUP等親水活動，結合生態與休憩功能，打造兼具環保與觀光價值的濱海休閒新據點。

桃園市長張善政今赴新屋區視察永安漁港北岸建設成果表示，市府推動建設投入經費，也重視在地意見與實際需求，其中北岸拋石護岸工程，即以生態友善的方式進行，強化海岸防護，同時兼顧環境保育；至於臨水步道尚有部分路段仍待銜接，市府將持續與地方及相關單位合作，在財政許可下完成相關建設，隨著後湖溪生態園區啟用及拋石護岸完工，期盼帶動永安漁港周邊及珍珠海岸南端整體發展。

海岸及資源循環工程處表示，後湖溪全長約1.3公里，市府已完成約900公尺河道清淤，並改善既有河堤與水域安全，設置景觀平台、湖畔咖啡屋、淋浴間、親子廁所及約600公尺堤頂自行車道，串聯海螺文化館與永安漁港，提供全時段的親水休閒空間。園區北側新屋事業性海堤則採生態工法興建約940公尺拋石護岸，透過多孔隙結構吸收浪能，兼顧海岸防災、生態棲地與觀海視野，為永安漁港周邊打造更安全且具永續價值的濱海環境。

海資處進一步說明，後湖溪生態園區已正式委託專業OT廠商進駐服務，預計今年2月開始試營運，4月正式營運，將提供獨木舟、輕艇、SUP等各項親水體驗活動，結合周邊「桃園青年體驗學習園區」的高空探索，規劃設計多款學習遊程，提供民眾多元選擇。

桃園市新屋區後湖溪生態園區投入約1.2億元進行整治，預計今年2月開始試營運，4月正式營運，將提供獨木舟、輕艇、SUP等各項親水體驗活動，打造珍珠海岸休閒新景點。記者周嘉茹／攝影
桃園市新屋區後湖溪生態園區投入約1.2億元進行整治，預計今年2月開始試營運，4月正式營運，將提供獨木舟、輕艇、SUP等各項親水體驗活動，打造珍珠海岸休閒新景點。記者周嘉茹／攝影

護岸 生態園區

延伸閱讀

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

才剛防搶演練 桃園銀樓老闆娘遭「警裝男」持榔頭攻擊送醫

春節9天連假交通大考驗 桃園估台66線、大溪熱點現車潮

涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

相關新聞

老舊停車場怎麼救？學者點出動線與智慧管理是關鍵

隨著車輛型態改變，早期興建的停車場出現限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。對此，學者指出，老舊...

竹縣「床墊山」逐年增 去化成挑戰

農曆新年將至，家戶紛紛大掃除「除舊布新」，廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。新竹縣環保局統計去年床墊回收量達1.7...

竹縣新豐廢床墊2次火警 環局祭分區管理

新竹縣廢棄床墊近3年內已發生2次火警，地方民代直言「附近居民苦不堪言」，建議採溪北、溪南分散堆置，避免堆成床墊山。新竹縣...

違法跨縣棄置病死雞引發公衛危機 苗縣長鍾東錦：必須追究責任

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣非法棄置與掩埋，苗栗縣政府表達嚴正立場，籲台中市政府要拿出鐵...

「提升治理效能」竹市府增置副市長、副秘書長 新成立養護工程與數發處

新竹市政府持續推動市政治理升級，2月1日起將增置副市長及副秘書長，同時新成立「養護工程處」與「數位發展處」。市府說，新竹...

「港區填築」成土方去化解方？ 蘇俊賓憂影響海洋生態

營建剩餘土石方去化問題引發關注，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，目前中央擴增的最終去處包含台北港、台中港等港區填築，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。