桃園珍珠海岸新亮點！後湖溪生態園區2月試營運 獨木舟、SUP搶先玩

桃園市政府積極推動「珍珠海岸開發計畫」，投入共2.6億元整治新屋後湖溪與永安漁港北岸護岸工程，成功串聯海螺館與自行車道，後湖溪生態園區預計下個月試營運，將提供獨木舟、SUP等親水活動，結合生態與休憩功能，打造兼具環保與觀光價值的濱海休閒新據點。

桃園市長張善政今赴新屋區視察永安漁港北岸建設成果表示，市府推動建設投入經費，也重視在地意見與實際需求，其中北岸拋石護岸工程，即以生態友善的方式進行，強化海岸防護，同時兼顧環境保育；至於臨水步道尚有部分路段仍待銜接，市府將持續與地方及相關單位合作，在財政許可下完成相關建設，隨著後湖溪生態園區啟用及拋石護岸完工，期盼帶動永安漁港周邊及珍珠海岸南端整體發展。

海岸及資源循環工程處表示，後湖溪全長約1.3公里，市府已完成約900公尺河道清淤，並改善既有河堤與水域安全，設置景觀平台、湖畔咖啡屋、淋浴間、親子廁所及約600公尺堤頂自行車道，串聯海螺文化館與永安漁港，提供全時段的親水休閒空間。園區北側新屋事業性海堤則採生態工法興建約940公尺拋石護岸，透過多孔隙結構吸收浪能，兼顧海岸防災、生態棲地與觀海視野，為永安漁港周邊打造更安全且具永續價值的濱海環境。