快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

違法跨縣棄置病死雞引發公衛危機 苗縣長鍾東錦：必須追究責任

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鍾東錦怒批豐康農場業者，將追究相關責任，並要求台中市政府拿出鐵腕措施，是不是停止業者繼續再養雞。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦怒批豐康農場業者，將追究相關責任，並要求台中市政府拿出鐵腕措施，是不是停止業者繼續再養雞。圖／苗栗縣政府提供

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣非法棄置與掩埋，苗栗縣政府表達嚴正立場，籲台中市政府要拿出鐵腕措施，並於下午3點配合檢警現場開挖；縣長鍾東錦表示，若禽流感疫情經此擴散至苗栗，對當地養雞產業將造成重大損失，相關單位必須追究責任。

鍾東錦強調，這真的是很可惡的一件事，聽了讓人非常的生氣；他認為，不管發生什麼事，縣市之間還是要做好協調，共同防堵疫情擴散，確保民眾健康與養雞產業穩定。

今天下午鍾東錦接受媒體採訪時，怒批「這個豐康農場真的是非常的離譜，業者也非常的可惡，也要拜託台中市政府拿出鐵腕措施，是不是停止業者繼續再養雞。」他表示，當發生這種疫情的時候，業者應該要通報，但業者不僅沒有通報在自家的雞場掩埋外，還載了一千多隻死雞到苗栗縣來棄置掩埋。

萬一這個雞瘟再次蔓延到苗栗縣來，那造成苗栗縣養雞業者重大損失，誰能夠負責？而且現在那個顏姓地主非常的可惡，縣府農業處去找他說要開挖、幫他處理，他竟然拒絕。因此，縣府只好報請檢方偵辦。

鍾東錦表示，目前已指示農業處與苗栗縣警察局協力辦理，並強調此案涉傳染病及公共安全，將以刑事案件方式偵辦，對地主與養雞業者皆須依法嚴懲。同時，台中市政府應該要用更強力的手段，對於豐康這個養雞場做最嚴厲的懲處；如果每個人都這麼沒有公德心，產生很多的危害，不僅讓雞農受損，也會造成社會很大的恐慌。

苗栗縣動防所則表示，根據台中市政府通報的掩埋地點距後龍外埔大排出現的大量雞屍，兩位置相距僅約1公里，是否為同一批染疫病死雞，仍需進一步調查釐清。下午動員開挖主要是要確認地下有無死雞，數量是否明確，若確定有遭埋病死雞，將當場起出送化製銷毀，並做好現場消毒作業。

苗栗縣 鍾東錦 禽流感 農業處 疫情 豐原 牧場

延伸閱讀

影／給我一個理由請學生吃雞排！苗栗中小學校長會議鍾東錦趣談吃雞排

水保違規連三爆破壞山林 鍾東錦說重話要求嚴罰、嚴查

大搬風！苗栗縣3個警分局長上任 鍾東錦期許讓鄉親安全過好年

鍾東錦連續第7年捐薪發愛鄉獎學金 許太太一輩子只要有能力就捐助

相關新聞

老舊停車場怎麼救？學者點出動線與智慧管理是關鍵

隨著車輛型態改變，早期興建的停車場出現限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。對此，學者指出，老舊...

竹縣「床墊山」逐年增 去化成挑戰

農曆新年將至，家戶紛紛大掃除「除舊布新」，廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。新竹縣環保局統計去年床墊回收量達1.7...

竹縣新豐廢床墊2次火警 環局祭分區管理

新竹縣廢棄床墊近3年內已發生2次火警，地方民代直言「附近居民苦不堪言」，建議採溪北、溪南分散堆置，避免堆成床墊山。新竹縣...

豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出　最大宗在苗栗

台中市豐原區豐康畜牧場死雞遭驗出禽流感病毒陽性，台中市政府追查該牧場的雞蛋流向，從元旦到1月27日，總共售出7125台斤...

違法跨縣棄置病死雞引發公衛危機 苗縣長鍾東錦：必須追究責任

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣非法棄置與掩埋，苗栗縣政府表達嚴正立場，籲台中市政府要拿出鐵...

「提升治理效能」竹市府增置副市長、副秘書長 新成立養護工程與數發處

新竹市政府持續推動市政治理升級，2月1日起將增置副市長及副秘書長，同時新成立「養護工程處」與「數位發展處」。市府說，新竹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。