違法跨縣棄置病死雞引發公衛危機 苗縣長鍾東錦：必須追究責任

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣非法棄置與掩埋，苗栗縣政府表達嚴正立場，籲台中市政府要拿出鐵腕措施，並於下午3點配合檢警現場開挖；縣長鍾東錦表示，若禽流感疫情經此擴散至苗栗，對當地養雞產業將造成重大損失，相關單位必須追究責任。

鍾東錦強調，這真的是很可惡的一件事，聽了讓人非常的生氣；他認為，不管發生什麼事，縣市之間還是要做好協調，共同防堵疫情擴散，確保民眾健康與養雞產業穩定。

今天下午鍾東錦接受媒體採訪時，怒批「這個豐康農場真的是非常的離譜，業者也非常的可惡，也要拜託台中市政府拿出鐵腕措施，是不是停止業者繼續再養雞。」他表示，當發生這種疫情的時候，業者應該要通報，但業者不僅沒有通報在自家的雞場掩埋外，還載了一千多隻死雞到苗栗縣來棄置掩埋。

萬一這個雞瘟再次蔓延到苗栗縣來，那造成苗栗縣養雞業者重大損失，誰能夠負責？而且現在那個顏姓地主非常的可惡，縣府農業處去找他說要開挖、幫他處理，他竟然拒絕。因此，縣府只好報請檢方偵辦。

鍾東錦表示，目前已指示農業處與苗栗縣警察局協力辦理，並強調此案涉傳染病及公共安全，將以刑事案件方式偵辦，對地主與養雞業者皆須依法嚴懲。同時，台中市政府應該要用更強力的手段，對於豐康這個養雞場做最嚴厲的懲處；如果每個人都這麼沒有公德心，產生很多的危害，不僅讓雞農受損，也會造成社會很大的恐慌。

苗栗縣動防所則表示，根據台中市政府通報的掩埋地點距後龍外埔大排出現的大量雞屍，兩位置相距僅約1公里，是否為同一批染疫病死雞，仍需進一步調查釐清。下午動員開挖主要是要確認地下有無死雞，數量是否明確，若確定有遭埋病死雞，將當場起出送化製銷毀，並做好現場消毒作業。