快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

聽新聞
0:00 / 0:00

「港區填築」成土方去化解方？ 蘇俊賓憂影響海洋生態

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
營建剩餘土石方去化問題引發關注，桃園市副市長蘇俊賓表示，目前中央擴增的最終去處包含港區填築，此舉恐涉及海洋生態保育及影響水文，呼籲應進行跨縣市調查與影響模型推估，降低開發風險。圖／行政院提供
營建剩餘土石方去化問題引發關注，桃園市副市長蘇俊賓表示，目前中央擴增的最終去處包含港區填築，此舉恐涉及海洋生態保育及影響水文，呼籲應進行跨縣市調查與影響模型推估，降低開發風險。圖／行政院提供

營建剩餘土石方去化問題引發關注，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，目前中央擴增的最終去處包含台北港、台中港等港區填築，此舉恐涉及海洋生態保育及影響水文，呼籲應進行跨縣市調查與影響模型推估，降低開發風險。海委會主委管碧玲則回應，會在用海計畫中加強海洋生態保育及水文調查，並與國土署積極合作。

行政院會今討論加速營建剩餘土石方全流程去化策略，規畫透過「擴增最終去處」、「簡化土石方運送流程」及「GPS雙軌並行」三大策略加速土石方去化。其中，中央規畫擴增土石方最終去處包含港區填築，如台北港、台中港、高雄港、彰濱及南星計畫等，預計可收容約8.8萬方土石方，未來也將評估約70處港口作為最終去化場域。

蘇俊賓表示，相較受限於地質條件及開發法規的國有土地，海域空間確實可能成為中長期的重要選項。然而相較陸域環境，我國對於海洋環境的基礎調查資料相對有限，相關政策對於跨縣市的水文環境、生態環境以及海岸線國土保育的影響都必須事先掌握，相關前置作業須更周延。

蘇俊賓表示，港區填築涉及海洋生態保育及水文影響，不管是水文、水工模型都需要長周期的調查，若基線資料不足貿然進行，對公共工程的品質和生態、海岸環境都會有很高的衝擊。

他強調大型公共工程影響的往往不見得是工程本身，而是藉由洋流衝擊到其他區域，以台北港為例，雖然港區本身不在桃園，但其形成的凸堤效應與漂沙阻斷，長年下來已對桃園鄰近海岸，如大園、觀音一帶，造成明顯的海岸侵蝕、地形地貌變化及水文環境改變。

蘇俊賓表示，當政府選擇部分海域點位作為未來土方最終去處，中央與地方應該一起針對標的區域的水文、海岸線影響及生態，進行跨縣市大尺度範疇的調查與影響模型推估，海委會海保署也應高度參與，掌握海洋模型跟海洋生態的基線資訊，藉由這些資訊降低開發風險。

台北港 蘇俊賓 公共工程 桃園 管碧玲 海委會

延伸閱讀

桃園特搜提升繩索救援效率 逼真模擬民眾受困鐵塔、雨遮情境

桃園平鎮寒冬送暖活動 攜地方宮廟農曆年前關懷弱勢

佛羅倫斯雙年展得主回娘家辦展 蘇俊賓手繪致敬

盲人環台路跑登場 蘇俊賓兌現承諾「為公益而跑」

相關新聞

老舊停車場怎麼救？學者點出動線與智慧管理是關鍵

隨著車輛型態改變，早期興建的停車場出現限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。對此，學者指出，老舊...

竹縣「床墊山」逐年增 去化成挑戰

農曆新年將至，家戶紛紛大掃除「除舊布新」，廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。新竹縣環保局統計去年床墊回收量達1.7...

竹縣新豐廢床墊2次火警 環局祭分區管理

新竹縣廢棄床墊近3年內已發生2次火警，地方民代直言「附近居民苦不堪言」，建議採溪北、溪南分散堆置，避免堆成床墊山。新竹縣...

豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出　最大宗在苗栗

台中市豐原區豐康畜牧場死雞遭驗出禽流感病毒陽性，台中市政府追查該牧場的雞蛋流向，從元旦到1月27日，總共售出7125台斤...

違法跨縣棄置病死雞引發公衛危機 苗縣長鍾東錦：必須追究責任

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣非法棄置與掩埋，苗栗縣政府表達嚴正立場，籲台中市政府要拿出鐵...

「提升治理效能」竹市府增置副市長、副秘書長 新成立養護工程與數發處

新竹市政府持續推動市政治理升級，2月1日起將增置副市長及副秘書長，同時新成立「養護工程處」與「數位發展處」。市府說，新竹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。