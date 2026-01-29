假冒拜票致黨員受傷 國民黨竹縣黨部：未安排家訪

國民黨新竹縣黨部今天表示，近日有不明人士，涉假冒黨部人員進行家戶拜訪，甚至造成黨員受傷，對此黨部予以譴責，並澄清黨部從未有安排任何拜會行程。

國民黨新竹縣黨部今天透過文字表示，近期黨部陸續接獲多地黨員反映，有身分不明人士以黨部人員或黨部志工名義，對黨員進行拜票行為，目前至少已有20名黨員反映。

國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟告訴中央社記者，其中黨部還接獲有黨員因此受傷，經了解，事件起因是不明人士自稱黨部人員前往交談，這名黨員質疑對方掌握其個人資料而發生拉扯，過程中不慎跌倒受傷。

她表示，黨部已派員前往慰問，並同步啟動關懷機制，而對於涉假冒黨部人員進行家戶拜訪，並導致黨員受傷憾事，黨部表達遺憾與譴責。

盧麗娟指出，黨部從未有安排任何黨工或黨部志工進行家戶拜訪行程，若遇身分不明或行為可疑者，可即時向黨部查證，萬一涉及人身安全威脅，建議報警處理。