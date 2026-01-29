聽新聞
竹縣林農注意！造林新制獎勵金最高60萬 舊制變更只到年底
新竹縣政府農業處響應獎勵輔導造林辦法2.0新制，協助縣內林農從傳統補助模式轉型為投資型經營，新制將獎勵年限從20年大幅縮短為6年，且總獎勵金最高達每公頃60萬元，讓經營更彈性與效率，提醒舊制業者務必今年底前向林地所轄公所申請變更或終止。
新竹縣農業處表示，竹縣擁有豐富森林資源，林地面積達7萬2千餘公頃，公私有林地約1萬6千餘公頃，配合中央造林政策，縣府114年度輔導造林撫育面積計215公頃，獎勵金核定近760萬元。
農業處說明，新制將不只林農可以申請，公私團體及法人也可以，縣府將持續輔導從造林、撫育管理到伐採、加工、銷售一條龍，落實永續經營。統計近10年，已發放台灣肖楠、烏心石等苗木超過44萬株，未來將接續公私有林多元輔導方案，實現林農生計、林產生產、自然生態的三贏願景。
農業處表示，此次「造林2.0」將造林經營目標分流為「木材生產林」與「非木材生產林」，木材生產林為專注結構用材及菇蕈產業，鼓勵發展具經濟價值的林產。非木材生產林的重點在於國土保安、水源涵養及生態維護。新制縮短為6年獎勵，讓林農在初期造林完成後，能更早投入林下經濟或森林遊憩，活化土地使用。
農業處提醒，獎勵輔導造林辦法2.0新制，提高獎勵金門檻，採堆疊式給付獎勵金種類增加，依成效階段審核給付，符合規定每公頃最高可領取6年內60萬元，遠超舊制32萬元。新制首年核發20萬元，2至6年每年6萬元，第6年再依林地型態符合標準加發5至10萬元。新制申請期限為每年1月1日至4月30日止。
