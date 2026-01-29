快訊

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

南寮新漁貨直銷中心2月7日開幕 竹市府推加倍券

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億元總工程經費蓋建，市府今舉辦記者會，市長高虹安宣布新漁貨直銷中心將命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕。圖／新竹市府提供
新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億元總工程經費蓋建，市府今舉辦記者會，市長高虹安宣布新漁貨直銷中心將命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕。圖／新竹市府提供

新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億元總工程經費蓋建，先前受疫情及缺工缺料和海邊天候等因素影響，導致工程往後延，如今終於完工；市府今舉辦記者會，市長高虹安宣布新漁貨直銷中心將命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕，市府會同步推出加倍券活動，民眾只要以100元兌換，即可獲得200元面額加倍券，並直接在竹風漁市內的生鮮攤位與餐飲店家使用。

舊新竹漁貨直銷中心歷經29年，於去年10月中關閉拆除。高虹安說，竹風漁市是市府推動新竹漁港環境改善與市場轉型的重要成果，建物經規畫設計、工程推動及疫情與物價波動等多重挑戰，在市府、工程單位與新竹區漁會共同努力下，終於完成全新漁市，未來營運由市府、漁會攜手攤商共同推動。

高虹安說，市府推出「加倍券」活動，共規畫3萬1000張加倍券，從2月7日起每日限量發放，邀全國民眾在春節期間來新竹漁港逛逛，用實際行動支持在地漁民與攤商。

產發處長嚴翊琦表示，竹風漁市開幕活動將於2月7日11時至17時舉行，除加倍券發放外，現場規畫舞台表演、互動活動及開幕抽獎，獎項包含iPad mini、Apple Watch等多項好禮。

市府說明，這次竹風漁市開幕將優先開放市場區共86攤，販售新鮮魚、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨，讓民眾能採買最新鮮的新竹漁港漁貨；餐廳區共14間業者，目前仍在進行最後整理與營運準備作業，將陸續分階段開幕，市府也會持續協助，讓整體營運更加完善。

市府指出，未來將以新竹漁港為核心，持續推動海岸觀光與休閒發展。今年8月市府將推出為期三周的「新竹漁港生活節」，結合國際風箏節、啤酒節等活動，透過活動策畫、品牌行銷與場域串聯，打造專屬於新竹漁港的品牌活動，讓漁港不僅是採買漁貨的場域，更成為市民與遊客假日休憩、親子旅遊的重要據點，帶動周邊商機與觀光能量。

新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億元總工程經費蓋建，市府今舉辦記者會，市長高虹安宣布新漁貨直銷中心將命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕。圖／新竹市府提供
新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億元總工程經費蓋建，市府今舉辦記者會，市長高虹安宣布新漁貨直銷中心將命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕。圖／新竹市府提供

新竹 高虹安 直銷

延伸閱讀

嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝

網售「小型焚化爐」涉違法！竹市府：最重可判5年

公管中心成立1年2月將整併挨批 竹市府：因應法規組織調整

竹市北區首座寵物公園落成啟用 高虹安：逐步落實一區一寵物公園

相關新聞

老舊停車場怎麼救？學者點出動線與智慧管理是關鍵

隨著車輛型態改變，早期興建的停車場出現限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。對此，學者指出，老舊...

竹縣「床墊山」逐年增 去化成挑戰

農曆新年將至，家戶紛紛大掃除「除舊布新」，廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。新竹縣環保局統計去年床墊回收量達1.7...

竹縣新豐廢床墊2次火警 環局祭分區管理

新竹縣廢棄床墊近3年內已發生2次火警，地方民代直言「附近居民苦不堪言」，建議採溪北、溪南分散堆置，避免堆成床墊山。新竹縣...

南寮新漁貨直銷中心2月7日開幕 竹市府推加倍券

新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億元總工程經費蓋建，先前受疫情及缺工缺料和海邊天候等因素影響，導致工程往後延，...

桃園可負擔住宅 A20、A21整開區強制捐建

桃園市政府推動民眾可平價買房的「可負擔住宅」政策，桃園市都市計畫委員會昨審議通過，「捷運A20、A21整體開發區」未來建...

桃捷綠線列車測試延至地下段 拚北段7站年底通車

桃園捷運綠線北段7站預計今年通車，列車今天起將於主線展開數個月的號誌動態測試。市長張善政視察工程時說，列車測試已延伸至地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。