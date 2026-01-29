南寮新漁貨直銷中心2月7日開幕 竹市府推加倍券

新竹南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過4億元總工程經費蓋建，先前受疫情及缺工缺料和海邊天候等因素影響，導致工程往後延，如今終於完工；市府今舉辦記者會，市長高虹安宣布新漁貨直銷中心將命名為「竹風漁市」，將於2月7日開幕，市府會同步推出加倍券活動，民眾只要以100元兌換，即可獲得200元面額加倍券，並直接在竹風漁市內的生鮮攤位與餐飲店家使用。

舊新竹漁貨直銷中心歷經29年，於去年10月中關閉拆除。高虹安說，竹風漁市是市府推動新竹漁港環境改善與市場轉型的重要成果，建物經規畫設計、工程推動及疫情與物價波動等多重挑戰，在市府、工程單位與新竹區漁會共同努力下，終於完成全新漁市，未來營運由市府、漁會攜手攤商共同推動。

高虹安說，市府推出「加倍券」活動，共規畫3萬1000張加倍券，從2月7日起每日限量發放，邀全國民眾在春節期間來新竹漁港逛逛，用實際行動支持在地漁民與攤商。

產發處長嚴翊琦表示，竹風漁市開幕活動將於2月7日11時至17時舉行，除加倍券發放外，現場規畫舞台表演、互動活動及開幕抽獎，獎項包含iPad mini、Apple Watch等多項好禮。

市府說明，這次竹風漁市開幕將優先開放市場區共86攤，販售新鮮魚、蝦蟹貝類、現切生魚片、握壽司、各類熟食及乾貨，讓民眾能採買最新鮮的新竹漁港漁貨；餐廳區共14間業者，目前仍在進行最後整理與營運準備作業，將陸續分階段開幕，市府也會持續協助，讓整體營運更加完善。