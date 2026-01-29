快訊

老舊停車場怎麼救？學者點出動線與智慧管理是關鍵

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
隨著車輛型態改變，早期興建的停車場出現限高不足、照明昏暗、動線雜亂等問題，使用體驗與安全性備受挑戰。對此，學者指出，老舊停車場若要翻轉使用者感受，關鍵不在大拆大建，而是回歸動線規畫、資訊清楚與管理智慧化等基本功。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥指出，許多老舊停車場進、出口設計混雜，汽、機車動線交織，容易造成行車衝突，改善時應優先檢討進出路線，讓動線單純化，並透過清楚的地面標線與指引，減少車輛交錯情形。他也提到，照明不足常讓駕駛感到壓迫與不安，應一併改善燈光與環境通風，提升整體安全感。

在智慧管理方面，鄭永祥認為，車牌辨識、App查詢剩餘車位、電子支付等系統已相當成熟，只要使用者能接受，應逐步導入，透過即時揭露車位資訊，協助駕駛快速判斷是否進場，降低找車位的時間成本；至於限高設計，則須視停車場是公營或民營、平面或立體設施，配合服務對象整體評估，難以一體適用。

交通大學運輸與物流管理學系教授王晉元從使用者角度分析，老舊停車場改善的優先順序，應聚焦「好找車位、好找車子、好離場」。他指出，進場時是否能迅速掌握哪裡有空位、離場時是否能順利回到停車位置，再加上是否提供便利、多元的支付方式，是影響民眾是否願意使用的重要因素。

王晉元也提醒，智慧化設施應貼近實際需求，而非一味追求「看起來很先進」。例如電動車位設置，應依實際電動車比例逐步增加，避免大量空置引發一般駕駛不滿；此外，照明、地坪等整體環境品質，以及避免非使用者進入、維持停車場安全，同樣是老舊停車場翻新的重要課題。

