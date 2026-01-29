桃園可負擔住宅 A20、A21整開區強制捐建

桃園市政府推動民眾可平價買房的「可負擔住宅」政策，桃園市都市計畫委員會昨審議通過，「捷運A20、A21整體開發區」未來建築基地達一定規模者，須強制捐建可負擔住宅。不動產公會認同政策良善，但原本標售與都計設定未有相關要求，恐加劇建商與區域負擔。

市長張善政說，A20、A21整體開發區是桃園落實TOD+發展理念的首例，房型規畫除要符合青年家庭實際居住需求，在條件與品質上也需與一般市售住宅一致。市府將透過都市設計審議機制，規範住宅配置，同時提供基準容積提升至1.2倍的誘因，讓開發動能與公共利益間取得平衡。

都發局指出，除了A20、A21整體開發區完成都市計畫審議，中壢體育園區整體開發區都市計畫目前也在公開展覽，另捷運綠線G12、G13、G14站等重要捷運場站周邊，和鐵路地下化每個車站旁的都市計畫都已將捐建可負擔住宅的規範，納入土地使用分區管制要點。

都發局說明，可負擔住宅財源來自民間捐建，買賣收入可轉為住宅基金投入社宅興辦，為中央社宅困境提供解方。相關自治條例今年上半年送市議會審查，也盼中央後續支持，讓桃園先行。

桃園市不動產開發公會輔導理事長劉守禮說，可負擔住宅政策立意良善，但仍有問題，因部分建商在標購土地時未被要求捐建住宅，而招致反彈；此外，基準容積乘以1.2倍後再申請容積獎勵，與原都市計畫設定標準不符，也可能導致人口密度超載，影響生活品質、交通流量及公共設施負荷。

劉守禮直言，房價高漲人民買不起，真正的問題在於民眾薪資增長速度遠低於房價漲幅，全台建築成本不斷攀升，很難再降，政府應思考如何提高受薪階級收入。