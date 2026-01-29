新豐廢床墊2次火警 環局祭分區管理

新竹縣廢棄床墊近3年內已發生2次火警，地方民代直言「附近居民苦不堪言」，建議採溪北、溪南分散堆置，避免堆成床墊山。新竹縣環保局回應，今年將祭出更嚴格的「分區管理」措施，新進場的廢棄床墊將先暫置一段時間，確認無異狀後，才會進行堆置，以降低風險。

新豐鄉瑞興村的巨大家具廠內有大量廢棄床墊堆置，去年10月發生火警，因廠內堆置大量廢床墊，火勢快速竄升，造成濃煙密布。由於起火地點是在新堆置的床墊處，環保局研判火警可能與新進床墊夾雜不穩定物質有關，內部若夾雜行動電源、鋰電池等恐會自燃。

縣議員何智達指出，堆置床墊地點位置相當偏遠，加上場地不大，床墊一旦大量堆積，看起來就像一座山，潛藏高度風險。廢棄床墊並非一般垃圾，不會產生異味，也不容易燃燒，建議溪北、溪南分散堆置，避免集中堆放過多。

他建議長遠來看，新豐掩埋場目前正逐步清除多年暫置的垃圾，未來可將廢棄床墊的規畫設置改至該處，該地交通條件較佳，鄰近東西向快速道路，較利於進出與管理。畢竟現有堆置場地空間有限，一旦發生火災，消防隊幾乎難以有效救援，火勢一旦擴大，恐怕一發不可收拾。

環保局長蕭宏杰指出，經全面檢討並調整管理方式，今年起改採分區管理，場區畫分為4大區塊並確實阻隔，築起「防火牆」周邊設水線，同時提高巡察頻率，落實進場檢查，現場嚴禁任何明火。

今年也調整作業模式，增加巨大廢棄物破碎頻率，改為1年分多次處理，避免長時間暫存，今年度將加速去化出場，降低場內待處理量與災害風險。