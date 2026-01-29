竹縣「床墊山」逐年增 去化成挑戰

農曆新年將至，家戶紛紛大掃除「除舊布新」，廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。新竹縣環保局統計去年床墊回收量達1.7萬張創新高，加上獨立筒床墊比例增加、工法日益複雜，今年增編預算去化；桃園市廢床墊年近7萬張，靠破碎機快速分解，已不見「床墊山」。

新竹縣每年平均回收約1.4萬張廢棄床墊，去年回收量增至1.7萬張，均運往新豐鄉家具回收廠處理。竹縣環保局分析，廢棄床墊逐年增加，與新竹就業機會多與工業區集中，人口持續移入、租屋族群流動率高，加上民眾衛生與防疫意識提升，「不睡前任房客床墊」，進一步推升床墊汰換率。

竹縣環保局長蕭宏杰坦言，近年獨立筒床墊比例上升，又讓回收拆解流程加複雜。早期床墊多為棉質、草蓆材質搭配整組彈簧，可透過小型怪手與人工方式拆解，流程單純；但獨立筒結構床墊，每個彈簧外層皆包覆一圈不織布，難以人工拆除，拆解複雜度提高。

不過，環保局近年建立廢床墊處理與再利用機制，由業者引進大型彈簧床破碎機械，已大幅提升廢床墊處理效能；但隨著獨立筒床墊增加，金屬量隨之提高，也可能導致機械刀具與相關設備耗損增加，成為新的挑戰。

此外，不織布因尺寸大、不易燃燒，焚化廠多不願收受。蕭宏杰說，近年已改與民間鍋爐業者合作，將乾淨的不織布視為高熱值聚合物燃料，成功解決拆解與去化瓶頸；另今年也編列更多預算，加強巨大廢棄物處理效能，加速破碎物去化出場，降低場內待處理廢棄物量。

桃園市近3年廢床墊數量分別為7.6萬張、7.3萬張與6.9萬張，呈現下降趨勢，但每年仍有近7萬張可觀數量。環境管理處指出，近年採用破碎機器處理廢床墊，棉絮可製成固體再生燃料，廢鐵等有價物則可變賣，處理效率快，從各區收來的廢床墊最慢4天就可分解，桃園不會有長期堆置情形。