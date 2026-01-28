桃捷綠線列車測試延至地下段 拚北段7站年底通車

快訊

中央社／ 桃園28日電

桃園捷運綠線北段7站預計今年通車，列車今天起將於主線展開數個月的號誌動態測試。市長張善政視察工程時說，列車測試已延伸至地下段、涵蓋北段7站，盼年底達通車目標。

張善政下午至G15b（坑口站）視察捷運綠線工程進度，並與工程團隊共同搭乘列車，確認優先通車路段7座車站的軌旁設備建置與測試狀況，並於G11（藝文特區站）下車視察地下車站工程。

張善政表示，隨著列車測試延伸至地下段車站，代表測試範圍已涵蓋優先通車路段全線7站，工程即將邁入號誌系統動態測試的關鍵階段；將持續以安全為最高原則，推動各項測試與整合作業，為通車做好充分準備。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，測試作業自去年7月首度駛入主線進行低速預測試，11月起展開主線列車型式測試，並於12月完成後進行列車參數校準，由號誌系統廠商接手進行主線動態測試。

劉慶豐說，主線優先通車路段的軌旁纜線鋪設、第三軌供電，以及號誌系統道旁設備靜態測試均已取得重大進展，並達成進入號誌系統主線動態測試的各項先決條件，列車今天起將於主線展開為期數月的號誌動態測試。

捷工局表示，捷運綠線採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，未來列車將由號誌系統全自動控制，將全面驗證行車安全及緊急狀況應變，測試項目涵蓋列車與軌旁設備訊號接收、駕駛模式切換、超速保護及時刻表驗證等。

