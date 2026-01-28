廢床墊山成長中！新竹縣年回收廢棄床墊1.7萬張創新高

農曆新年將至，隨著家家戶戶展開大掃除「除舊布新」，各地廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。新竹縣環保局指出，縣內廢棄床墊數量逐年攀升，去年回收量高達1.7萬張，加上獨立筒床墊比例增加、工法日益複雜，整體處理壓力明顯升高。

新竹縣每年平均回收約1.4萬張廢棄床墊，均統一運往新豐鄉家具回收廠處理，去年回收量更創下新高，達1.7萬張。竹縣環保局分析，廢棄床墊逐年增加，與新竹就業機會多、人口持續移入密切相關，尤其竹北、新豐、湖口等地工業區集中，租屋族群流動率高，加上疫情期間民眾衛生與防疫意識提升，「不睡前任房客床墊」成為普遍心態，進一步推升床墊汰換率。

竹縣環保局長蕭宏杰說明，近年獨立筒床墊比例上升，確實讓回收拆解流程更加複雜。早期床墊多為棉質、草蓆材質搭配整組彈簧，可透過小型怪手與人工方式拆解，流程相對單純；但隨著床墊形式改變，近年多為獨立筒結構，每個彈簧外層皆包覆一圈不織布，已難以人工拆除，整體拆解複雜度明顯提高。

不過，蕭宏杰指出，環保局近年透過計畫測試，已建立廢床墊處理與再利用機制，並由業者引進大型彈簧床破碎機械，實務上已大幅提升廢床墊處理效能；但隨著獨立筒床墊增加，金屬量隨之提高，也可能導致機械刀具與相關設備耗損增加，成為新的挑戰。