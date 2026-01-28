快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

廢床墊山成長中！新竹縣年回收廢棄床墊1.7萬張創新高

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
農曆新年將至，隨著家家戶戶展開大掃除「除舊布新」，各地廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。記者郭政芬／攝影
農曆新年將至，隨著家家戶戶展開大掃除「除舊布新」，各地廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。記者郭政芬／攝影

農曆新年將至，隨著家家戶戶展開大掃除「除舊布新」，各地廢棄家具與床墊的清運需求也迎來年度高峰。新竹縣環保局指出，縣內廢棄床墊數量逐年攀升，去年回收量高達1.7萬張，加上獨立筒床墊比例增加、工法日益複雜，整體處理壓力明顯升高。

新竹縣每年平均回收約1.4萬張廢棄床墊，均統一運往新豐鄉家具回收廠處理，去年回收量更創下新高，達1.7萬張。竹縣環保局分析，廢棄床墊逐年增加，與新竹就業機會多、人口持續移入密切相關，尤其竹北、新豐、湖口等地工業區集中，租屋族群流動率高，加上疫情期間民眾衛生與防疫意識提升，「不睡前任房客床墊」成為普遍心態，進一步推升床墊汰換率。

竹縣環保局長蕭宏杰說明，近年獨立筒床墊比例上升，確實讓回收拆解流程更加複雜。早期床墊多為棉質、草蓆材質搭配整組彈簧，可透過小型怪手與人工方式拆解，流程相對單純；但隨著床墊形式改變，近年多為獨立筒結構，每個彈簧外層皆包覆一圈不織布，已難以人工拆除，整體拆解複雜度明顯提高。

不過，蕭宏杰指出，環保局近年透過計畫測試，已建立廢床墊處理與再利用機制，並由業者引進大型彈簧床破碎機械，實務上已大幅提升廢床墊處理效能；但隨著獨立筒床墊增加，金屬量隨之提高，也可能導致機械刀具與相關設備耗損增加，成為新的挑戰。

此外，不織布因尺寸大、不易燃燒，焚化廠多不願收受，早期垃圾量較少時仍可送往焚化廠處理，但隨著垃圾量增加，焚化管道受限。蕭宏杰說，近年已改與民間鍋爐業者合作，將乾淨的不織布視為高熱值聚合物燃料，成功解決拆解與去化瓶頸；另今年也編列更多預算，加強巨大廢棄物處理效能，加速破碎物去化出場，降低場內待處理廢棄物量。

新竹縣內廢棄床墊數量逐年攀升，去年回收量高達1.7萬張，回收廠可見床墊山。記者郭政芬／攝影
新竹縣內廢棄床墊數量逐年攀升，去年回收量高達1.7萬張，回收廠可見床墊山。記者郭政芬／攝影
竹縣環保局分析，廢棄床墊逐年增加，與新竹就業機會多、人口持續移入密切相關。記者郭政芬／攝影
竹縣環保局分析，廢棄床墊逐年增加，與新竹就業機會多、人口持續移入密切相關。記者郭政芬／攝影
近年獨立筒床墊比例上升，確實讓回收拆解流程更加複雜。記者郭政芬／攝影
近年獨立筒床墊比例上升，確實讓回收拆解流程更加複雜。記者郭政芬／攝影

床墊 環保局長 新竹 廢棄物 大型垃圾

延伸閱讀

影／下雪？基隆壽山路水溝冒大量白色泡沫 環保局追查汙染源

台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相

新竹縣最新民調！徐欣瑩領先 陳見賢支持度逆勢成長

春節大掃除藏危機！瓦斯罐行動電源最危險 環保局：務必單獨打包

相關新聞

引導到陰間？桃園道路奇葩標線成逆向陷阱題 眾人質疑：驗收怎過的

台灣道路設計與標線混亂的問題長期備受討論，近日又有民眾在桃園發現一處令人啼笑皆非的「陷阱題」。一名自行車騎士行經楊梅區某路段時，注意到地面上...

竹北樹網公園有孩童從高處跌落送醫 疑平台欄杆間隙太大

新竹縣竹北市新社樹網公園於去年8月正式啟用，保留原有巨木並融入特色樹網遊具，打造出如森林般的遊戲場景。近期有孩童從溜滑梯...

苗栗小黃春節加價3成 2月13日至2月22日共10天

苗栗縣農曆春節期間計程車收費公告，2月13日零時至2月22日晚上12點，共10天調整運價，按原規定收費方式加收3成，2月...

春節連假何處去 苗栗賽夏、泰雅文物館規畫88場樂舞表演

春節將屆，苗栗縣政府今天公布在南庄鄉賽夏族民俗文物館、泰安鄉泰雅文物館，2月17日（農曆正月初一）至2月22日共規畫88...

掌握生命自主權！桃市去年逾3千人簽署預立醫療 為家人預留安心

桃園市推動預立醫療決定，去年簽署人數達3056人。衛生局表示，目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提...

竹縣乳牛場導入智農科技 自動擠乳、智能項圈提升效率

為協助新竹縣畜牧業減緩人力與經營壓力，新竹縣政府近年持續向中央爭取相關補助資源，輔導縣內乳牛場設置「自動擠乳系統」及「智...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。