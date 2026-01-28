快訊

桃園推月月掃模式 盼改善春節前垃圾清運量暴增

中央社／ 桃園28日電

桃園市環管處今天呼籲民眾實施「好家在，有打掃」居家清理新模式，將年終大掃除轉型為「日日隨手收、月月勤整理」的常態清潔，改善春節前垃圾量暴增、清潔人力高度集中問題。

桃園市政府環境管理處處長張書豪指出，根據往年經驗，因為國人年終大掃除習慣，年節前1週垃圾量往往在短時間內大量增多，不僅民眾需排隊丟垃圾，也加重清潔隊員工作負擔。因此市府將原有每月第2個週六的環境清潔日升級為全市性「輕掃日」，搭配回收獎勵措施，鼓勵市民提早、分批清理，不再集中於年前最後關頭。

張書豪表示，「月月掃」的概念，是希望把清理環境變成生活的一部分，而不是年節前的壓力來源。透過制度化的獎勵設計，讓市民在日常生活完成回收與整理，有效分散垃圾清運高峰也能輕鬆過好年。

在每日兌換方面，張書豪說，環管處與超商等通路合作，民眾可將家中廢乾電池、鋰電池及手機電池送至超商回收，每累積0.5公斤就可兌換購物折扣金並參加抽獎。

另外，推動「菸蒂瓶兌換」，鼓勵民眾自備寶特瓶撿拾菸蒂，送至各區回收站即可兌換環保用品。每月兌換活動則整合全市140處「桃樂資收站」，市民可交付資源回收物兌換宣導品或市民卡加值金。

環管處強調，透過制度設計，市民可逐步完成居家整理，相較於集中式年終大掃除，更貼近實際生活節奏，也有助於建立長期且穩定的環境清理習慣。

