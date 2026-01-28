引導到陰間？桃園道路奇葩標線成逆向陷阱題 眾人質疑：驗收怎過的

台灣道路設計與標線混亂的問題長期備受討論，近日又有民眾在桃園發現一處令人啼笑皆非的「陷阱題」。一名自行車騎士行經楊梅區某路段時，注意到地面上的轉彎引導線走向極為詭異，若駕駛人真的乖乖遵照標線指示行駛，恐怕會直接衝入對向車道造成對撞。這段畫面曝光後，引發大批網友嘲諷，直言這種設計連先進的自動駕駛系統來了都會崩潰。

原PO在Threads上分享這段驚險見聞，他在途經桃園楊梅區一處路口時，發現地上的白色虛線引導線設計相當反直覺，原本理應引導車輛順勢右轉匯入車道，但線條延伸的軌跡卻硬生生切入對向來車的行駛路徑。由於該路段為雙向道而非單行道，這種畫法若讓不熟悉路況的駕駛照單全收，後果恐不堪設想。

貼文曝光也迅速在網路上掀起熱議。許多網友在查看Google街景圖後發現，這個離譜的標線似乎已經存在好一段時間，紛紛質疑當初工程驗收的標準，不解為何如此明顯的規劃瑕疵能夠過關，甚至懷疑公務員是否有實際到場審查。也有人推測，這可能是在施工過程中發生的低級失誤，工人或許誤判了車道方向，導致標線對錯了位置。

此外，針對這種「台式標線美學」，不少網友也幽默調侃，這根本是專門用來擊落駕駛的「死亡指引」；更有網友諷刺表示，連人類都看不懂的標線，難怪自動駕駛技術在台灣難以發展，若是特斯拉的FSD系統遇到這種路況，大概也會運算邏輯錯亂直接當機，甚至被引導去衝撞對向車輛。

儘管有部分網友試圖推敲現場是否為特殊路況，但多數意見仍認為，道路標線的首要原則應是直觀且安全。這種容易造成駕駛混淆、甚至誘導逆向的設計，已構成潛在的交通安全隱憂，呼籲相關單位應盡速檢討改善，以免發生不可挽回的意外。