竹北樹網公園有孩童從高處跌落送醫 疑平台欄杆間隙太大

新竹縣竹北市新社樹網公園於去年8月正式啟用，保留原有巨木並融入特色樹網遊具，打造出如森林般的遊戲場景。近期有孩童從溜滑梯的平台上跌落，民眾直指該平台的欄杆間隙太大，且無防護網，對孩童來說很危險。對此，竹北市公所回應，本遊具符合國家遊戲場檢測通過，近期將研議加強宣導與以及配套措施。

據了解，這名孩童從樹網公園溜滑梯平台跌落，掉落的高度接近唯一名成人的身高，且造成骨裂送醫。民眾指出，主要是該平台欄杆間隙過大且缺乏防護網，對孩童而言存在安全風險，此事件也引發外界關注。

竹北市公所回應，關於兒15公園孩童受傷事件，公所深表關切。本遊具符合國家遊戲場檢測通過，並研議加強宣導與以及配套措施，目前已與家長取得聯繫，並啟動關懷機制及公園公共意外保險理賠程序。

竹北市公所說，針對該處溜滑梯，雖符合國家遊戲場檢驗合格，市公所所亦已立即加強安全措施，並持續落實全區公園巡檢，務求提供市民更安心的休憩環境。

外傳樹網公園溜滑梯平台原設計階段曾規畫防護網，但最後卻未設置，將可能增加孩童跌落風險。對此，竹北市公所強調，該遊具各項指標均符合國家標準安全檢測，先前為提供更寬廣的肢體活動空間，曾對周邊設施進行滾動式調整；針對此次意外，市公所將重新檢視使用現況，以更高標準評估增設防護設施，確保孩童遊玩安全。