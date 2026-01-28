苗栗小黃春節加價3成 2月13日至2月22日共10天

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣農曆春節期間計程車收費公告，2月13日零時至2月22日晚上12點，共10天調整運價，按原規定收費方式加收3成。記者范榮達／攝影
苗栗縣農曆春節期間計程車收費公告，2月13日零時至2月22日晚上12點，共10天調整運價，按原規定收費方式加收3成，2月23日零時起恢復原規定收費，縣府提醒如未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話，新竹區監理所0800-231035

縣府公告春節期間計程車運價調整，按原規定加3成，實施期間2月13日至2月22日，縣府指出，計程車原規定收費，日間（上午6點至晚上11點）計程運價，起程 1250 公尺100元，續程每200公尺5元；計時運價時速低於5公里，每80秒5元。

夜間（晚上11點至隔天上午6點）計程運價，起程1250公尺120元，續程每200公尺5元；計時運價時速低於5公里時，每80秒5元。

計程車 春節

