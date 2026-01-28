春節連假何處去 苗栗賽夏、泰雅文物館規畫88場樂舞表演

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動今天啟動，展示原住民創作。記者范榮達／攝影
春節將屆，苗栗縣政府今天公布在南庄鄉賽夏族民俗文物館、泰安鄉泰雅文物館，2月17日（農曆正月初一）至2月22日共規畫88場樂舞表演，縣長鍾東錦歡迎全國遊客來苗栗過原味十足的農曆年。

縣政府原住民族及族群發展處今天在縣府第一辦公大樓大廳舉辦「115年苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動」記者會，「泰辣了sining」表演炒熱氣氛，原民處長盧曉玲說，今年以「原聲迴響」為主題，「原聲」代表原住民族具特色，且承載著歷史文化的舞蹈音樂及歌謠；「迴響」則有著透過藝文展演活動，推廣原住民族文化進而引起反響的期望。

其中，春節連假期間，賽夏族民俗文物館2月17日至19日，每天上、下午各一場街頭藝人或表演團體演出，20日、21日則是每天一場街頭藝人表演；泰雅文物館17日至22日，每天上、下午各一場表演團體。

此外，賽夏族民俗文物館2月28日至12月12日，每個月的第2、4個周六，下午2點20分至4點20分街頭藝人表演，下午2點20分至3點表演團體演出；泰雅文物館2月7日至12月26日，每周六下午2點20分至3點，表演團體出，2月8日至12月27日止每個月第2、4個周日上午10點至中午12點街頭藝人演出。

原民處指出，賽夏民俗文物館在向天湖畔，向天湖景色唯美，同時也是賽夏族矮靈祭的舉行地點，文物館內收藏了許多原住民創作藝品及農耕器具等豐富珍貴文化資產，遊客可透過簡介、影片觀賞，及文物陳列介紹認識賽夏族文化。

泰雅文物館內展出各式泰雅族人製作生活器具及文物，2樓則有視聽室及森林體驗區，使遊客能夠透過文字導覽、文物欣賞及互動體驗等多元方式了解泰雅族文化，館外還設有親子公園、溫泉水煮蛋池、溫泉泡腳體驗池。

苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動今天啟動，展示原住民創作。記者范榮達／攝影
