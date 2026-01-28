從出生到安老　高虹安施政三周年今公布社福成果與規畫

新竹市長高虹安施政滿三周年，市府今公布社福政策成果，包括到宅坐月子媒合服務平台、補助加碼、放寬好孕專車使用資格及擴大服務範圍、發放弱勢長者每月1000元營養補助金、敬老愛心卡點數增加等；高虹安說，她任內積極推動「老幼共好」、「幸福友善」施政策略，落實「從小到老，全面照顧」的承諾，讓竹市成為家長放心、長輩安心的幸福城市。

高虹安說，三年來市府全力做家長的後盾，包含推動到宅坐月子媒合服務平台、加碼托育補助、開辦「托育服務精進計畫」、放寬好孕專車使用資格及擴大服務範圍、 增加夜間及假日定點臨托 、開辦香山區定點臨托，達成「一區一定點臨托」目標，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務，2023年至2025年育兒相關政策累計受益8萬744人次。

照顧長輩部分，高虹安說，市府除持續發放重陽禮金，提供免費健康檢查、全口活動假牙補助外，也發放弱勢長者營養補助金，2023年至2025年累計受益2萬4935人次。更將敬老卡及愛心卡點數提升至800點，擴大使用範圍至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，今年更開放代買服務，讓敬老卡及愛心卡變得更好用、更貼心。

另外，市府也非常重視長者們的社交與健康，市府說，目前已將共餐據點增加至91處，參與人次亦逐年提升，去年達43萬9800人次，較2023年成長超過10%，並全面佈建210處長照ABC據點，讓每一位長者都能在這裡安心居住、健康樂活。

身心障礙福利服務部分，社會處指出，市府開辦香山區的身心障礙者社區式日間照顧及作業設施服務，讓需要的身障者都能就近獲得照顧與協助，另也開辦身障者支持整合服務-陪同就醫、緊急救援服務及預防身障者走失手鍊服務，讓竹市成為「無障礙、共融、尊重」的幸福城市，讓每位市民都能平等、安全地參與社會生活。