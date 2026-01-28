快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

聽新聞
0:00 / 0:00

掌握生命自主權！桃市去年逾3千人簽署預立醫療 為家人預留安心

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推動預立醫療決定，去年簽署人數達3056人。衛生局表示，目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提供諮詢。圖／桃園市衛生局提供
桃園市推動預立醫療決定，去年簽署人數達3056人。衛生局表示，目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提供諮詢。圖／桃園市衛生局提供

桃園市推動預立醫療決定，去年簽署人數達3056人。衛生局表示，目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提供諮詢，民眾如有諮商需求，可洽詢居家醫療團隊諮詢，為自己與家人預留1份安心。

對許多家庭來說，照顧失能長輩是一段漫長而辛苦的路，除了日常照護與就醫安排，最難的往往是「萬一哪天無法替自己說話，該怎麼做選擇？」

衛生局表示，只要年滿18歲且具完全行為能力的民眾，皆可透過預立醫療照護諮商，依自身意願簽署預立醫療決定，為未來醫療選擇預作規畫。衛生局也推動居家失能個案家庭醫師照護方案，讓家庭醫師走進家門，說明「預立醫療照護諮商（ACP）」及「預立醫療決定（AD）」，協助民眾在意識清楚時，及早做出符合自身價值的醫療決定。

桃園市民安診所醫師沈芝辰分享「1張決定書，為愛留下尊嚴」的暖心故事，74歲的劉女士因中風無法行走，且長期罹患糖尿病，日常生活起居需仰賴家人照顧，居家醫療團隊在到宅照護過程中，察覺家屬對未來醫療選擇存有憂慮，因此耐心說明預立醫療決定的意義。

過程中，劉女士談到擔心未來若病況惡化，不希望再承受過度的侵入性治療，也不希望因為醫療決定讓家人陷入兩難，所以決定透過預立醫療照護諮商，把自己的想法說清楚，後續家人尊重並支持她的選擇，完成預立醫療決定簽署。劉女士說，「這份決定不只是保留生命最後的尊嚴，也讓家人更理解我的心意，彼此之間多了一份安心與踏實。」

龍和診所醫師林元郁也分享1名患有三高及心臟病的長期臥床高齡個案，生活完全仰賴他人照顧，起初個案與家屬對於預立醫療決定並沒有太高意願，覺得相關議題遙遠又難以理解，經過醫師慢慢說明預立醫療目的，個案意識到提前完成預立醫療決定，不只是為自己，未來也可讓家人不必承受壓力。

預立醫療 衛生局 家人

延伸閱讀

影／八仙塵爆十周年追思會 陳亮妤感謝醫療團隊當時的付出

【即時短評】黎明重劃案不是個案 自辦市地重劃為何失控？

囤積戶藏火災風險… 桃市自治條例最快2月上路 拒稽查恐遭罰3000元

桃市議員游吾和詐助理費案 桃院首開未傳游但胞姊、女兒全認罪

相關新聞

掌握生命自主權！桃市去年逾3千人簽署預立醫療 為家人預留安心

桃園市推動預立醫療決定，去年簽署人數達3056人。衛生局表示，目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提...

竹縣乳牛場導入智農科技 自動擠乳、智能項圈提升效率

為協助新竹縣畜牧業減緩人力與經營壓力，新竹縣政府近年持續向中央爭取相關補助資源，輔導縣內乳牛場設置「自動擠乳系統」及「智...

春節連假將至！桃園易壅塞路段出爐 替代路線一次看

今年春節連假於2月14至22日共計9天，依據過往經驗，交通尖峰時段為2月13、14日，屆時將於桃園市各高速公路交流道、桃...

告別隆起地磚 竹北水圳公園人樹共生步道今完工亮相

新竹縣竹北市水圳公園因建於高鐵特定區早期開發階段，歷經多年使用，地磚陸續出現隆起、破碎情形，植栽配置也過於零碎，增加市民...

網售「小型焚化爐」涉違法！竹市府：最重可判5年

近日傳出有業者於社群平台販售未具空氣汙染防制設備的「小型焚化爐」，並宣稱可協助事業或農戶節省廢棄物清運費用，新竹市府提醒...

苗栗市南苗市場停車場活化 縣府第一波選定3處閒置公地促參

苗栗市南苗市場停車場活化長期閒置公有地有成，縣府今年盤點，第一波列管頭份市建國花市、西湖前勝利女神飛彈基地，及竹南火車站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。