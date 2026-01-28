快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

聽新聞
0:00 / 0:00

告別隆起地磚 竹北水圳公園人樹共生步道今完工亮相

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭朝方指出，南側改善工程的一大亮點，在於打造兼具安全性與生態意識的「人樹共生」多功能步道。圖／竹北市公所提供
鄭朝方指出，南側改善工程的一大亮點，在於打造兼具安全性與生態意識的「人樹共生」多功能步道。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市水圳公園因建於高鐵特定區早期開發階段，歷經多年使用，地磚陸續出現隆起、破碎情形，植栽配置也過於零碎，增加市民散步與慢跑時的行走風險。經改善工程後，今起重新開放市民使用，釋放更多綠地與順平水圳邊坡空間。

竹北市長鄭朝方表示，此次改善工程重點包括整合樹穴、縮減既有水泥硬鋪面尺度、打除隔絕水圳的泥作檯面，並同步釋放更多綠地與水圳邊坡，讓整座公園以更開放、友善的樣貌迎接新的一年，也回應市民對休憩安全與環境品質的期待。

鄭朝方指出，南側改善工程的一大亮點，在於打造兼具安全性與生態意識的「人樹共生」多功能步道。過去因樹穴空間不足，影響樹木根系生長，導致鋪面隆起、行走不便，此次工程改以設置大面積樹穴，提供樹木足夠的生長空間，從源頭改善鋪面安全問題，也展現對都市綠木的尊重。

竹北市公所說明，透過精準規畫，改善後整體綠覆率提升逾5%，在優化步行空間的同時，也為城市保留更多綠意與自然氣息。整體設計更進一步串連親水、親綠動線，營造水景與綠景層次交疊的景觀效果，工程完工重新開放後，不少市民直呼「彷彿置身國外」。

水圳公園改善工程採分階段推動，鄭朝方表示，後續將針對水池優養化問題、半圓廣場、臨水涼亭及東、西側步道進行深化優化，透過系統性的景觀整理與環境改善，逐步打造水圳公園成為竹北市兼具靜謐與自然氛圍的代表性門面公園。

新竹縣竹北市水圳公園經改善工程後，今起重新開放市民使用，釋放更多綠地與順平水圳邊坡空間。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市水圳公園經改善工程後，今起重新開放市民使用，釋放更多綠地與順平水圳邊坡空間。圖／竹北市公所提供
竹北市公所說明，透過精準規畫，改善後整體綠覆率提升逾5%，在優化步行空間的同時，也為城市保留更多綠意與自然氣息。圖／竹北市公所提供
竹北市公所說明，透過精準規畫，改善後整體綠覆率提升逾5%，在優化步行空間的同時，也為城市保留更多綠意與自然氣息。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 竹北 北市

延伸閱讀

全台土方之亂 陳世軒批：中央政策癱瘓地方工程、市民每日提心吊膽

裸拍族、毒蟲出沒 惡名纏身…竹北縣福園公園投入2798萬翻新

傳參選竹北市長就被爆性騷 邱臣遠駁斥、自請市府調查

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

相關新聞

春節連假將至！桃園易壅塞路段出爐 替代路線一次看

今年春節連假於2月14至22日共計9天，依據過往經驗，交通尖峰時段為2月13、14日，屆時將於桃園市各高速公路交流道、桃...

告別隆起地磚 竹北水圳公園人樹共生步道今完工亮相

新竹縣竹北市水圳公園因建於高鐵特定區早期開發階段，歷經多年使用，地磚陸續出現隆起、破碎情形，植栽配置也過於零碎，增加市民...

網售「小型焚化爐」涉違法！竹市府：最重可判5年

近日傳出有業者於社群平台販售未具空氣汙染防制設備的「小型焚化爐」，並宣稱可協助事業或農戶節省廢棄物清運費用，新竹市府提醒...

苗栗市南苗市場停車場活化 縣府第一波選定3處閒置公地促參

苗栗市南苗市場停車場活化長期閒置公有地有成，縣府今年盤點，第一波列管頭份市建國花市、西湖前勝利女神飛彈基地，及竹南火車站...

送毛小孩最後一程 桃園採公私協力

現代人逐漸重視毛小孩身後事，桃園新屋區「幸福美地」寵物生命園區，是全台首座合法化園區，提供塔位、樹葬、灑葬等選擇；桃園市...

寵物殯葬合法 選址、鄰避成關卡

全台寵物登記數破340萬隻創新高，隨「寵物家人化」，精緻殯葬需求激增。桃園市雖領先全台訂定自治條例並促成首家合法園區，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。