告別隆起地磚 竹北水圳公園人樹共生步道今完工亮相

新竹縣竹北市水圳公園因建於高鐵特定區早期開發階段，歷經多年使用，地磚陸續出現隆起、破碎情形，植栽配置也過於零碎，增加市民散步與慢跑時的行走風險。經改善工程後，今起重新開放市民使用，釋放更多綠地與順平水圳邊坡空間。

竹北市長鄭朝方表示，此次改善工程重點包括整合樹穴、縮減既有水泥硬鋪面尺度、打除隔絕水圳的泥作檯面，並同步釋放更多綠地與水圳邊坡，讓整座公園以更開放、友善的樣貌迎接新的一年，也回應市民對休憩安全與環境品質的期待。

鄭朝方指出，南側改善工程的一大亮點，在於打造兼具安全性與生態意識的「人樹共生」多功能步道。過去因樹穴空間不足，影響樹木根系生長，導致鋪面隆起、行走不便，此次工程改以設置大面積樹穴，提供樹木足夠的生長空間，從源頭改善鋪面安全問題，也展現對都市綠木的尊重。

竹北市公所說明，透過精準規畫，改善後整體綠覆率提升逾5%，在優化步行空間的同時，也為城市保留更多綠意與自然氣息。整體設計更進一步串連親水、親綠動線，營造水景與綠景層次交疊的景觀效果，工程完工重新開放後，不少市民直呼「彷彿置身國外」。