春節連假將至！桃園易壅塞路段出爐 替代路線一次看

今年春節連假於2月14至22日共計9天，依據過往經驗，交通尖峰時段為2月13、14日，屆時將於桃園市各高速公路交流道、桃園火車、高鐵站等旅運處所湧現返鄉人、車潮。對此桃園市警察局成立交通監控中心，加派警力及義交於各重要路口（段）加強疏導，並列出易壅塞路段供民眾參考替代路線。

警方指出，春節連假期間將協調各站點人員維持秩序，並成立交通監控中心，整合運用天羅地網監視影像、即時影像及各交通資訊平台，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度警力加強疏導，以確保交通秩序與順暢，呼籲民眾避開交通尖峰時間及易壅塞路段，多利用大眾運輸與替代道路，配合警方管制疏導，讓珍貴的假期時間不因為塞車而困擾。

桃園市政府警察局研判各時段有不同特性的交通人、車流湧現，假期首日及前一日將有返鄉、使用大眾運輸需求產生，重點為各交流道及旅運處所為主，除夕前周末上午研判將有年貨採買需求，各傳統市場、量販店為重點，另連假期間下午時段武嶺橋及瑞安路往大溪交流道方向、石門水庫往龍潭交流道方向及青埔賣場周邊為主要壅塞地區，請用路人提前查詢、規劃，替代路線及相關資訊如下：

大溪、龍潭地區： 角板山公園替代路線：往北可往台7乙線；往龍潭可往高原交流道方向避開車流。 大溪老街替代路線：往北可自台3線前往三鶯交流道；往西可自武嶺橋右轉大鶯路前往三鶯交流道。 百貨、商場周邊： 青埔華泰名品城：進場自永信路、洽溪路進場；離場自華泰名品城大道離場車流左轉前往領航北路離開。